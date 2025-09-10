BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de una ambulancia de Sacyl. Álex López

Dos heridos por una colisión entre un turismo y una furgoneta de Correos en Burgos

El choque ha tenido lugar en Rebolledo de la Torre alrededor de este mediodía

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:15

Dos personas han resultado heridas tras la colisión de un turismo y una furgoneta de Correos. Este choque se produjo alrededor del mediodía del miércoles, 10 de septiembre, en Rebolledo de la Torre, localidad situada a 80 kilómetros de Burgos.

Sobre las 12:05 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía el aviso acerca del accidente en el kilómetro 14 de la carretera BU-V-6214. En un primer momento, se creía que ninguno de los afectados precisaba de atención médica.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de la Guardia Civil, que finalmente ha solicitado asistencia para dos personas heridas: un varón de 46 años que refiere dolor de cuello; y una mujer de 40 años, con una brecha en la cabeza. Personal sanitario de Sacyl y una ambulancia también se han desplazado al lugar.

