Detenidos tres jóvenes por dar una paliza a otro y saltarle varios dientes en Burgos Se trata de tres varones de 19 años que están acusados por un delito de agresión con lesiones

Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Local de Burgos.

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:45

La Policía Local ha detenido a tres jóvenes de 19 años como presuntos autores materiales de una agresión con resultado de lesiones.

El pasado 5 de septiembre, alrededor de las cinco de la mañana, se recibieron múltiples avisos en la Sala 092 de Policía Local, que informaban de una pelea en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños, en pleno centro de Burgos.

Varias dotaciones de la Policía Local de Protección Ciudadana y Respuesta Rápida acudieron al lugar y localizaron a un varón tendido en el suelo, semiconsciente, que había perdido mucha sangre. Los agentes solicitaron un servicio de ambulancia, mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima.

Los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar, pudiendo identificar a tres varones implicados directamente y que habían huido antes de su llegada.

Un vehículo de Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes, deteniendo a a dos de ellos. El tercero saltó el malecón del río Arlanzón, no pudiendo darle alcance pese a estar ya identificado. Sobre las 11:45 horas, y tras diversas pesquisas, se logró identificar al tercer implicado, procediéndose a su detención.