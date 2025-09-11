Identificadas varias personas por los incendios provocados en el Castillo de Burgos Entre julio, agosto y septiembre, el Centro de Emergencias del 1-1-2 ha recibido trece avisos por avistamiento de fuego o humo en esta zona boscosa de la ciudad

Aythami Pérez Miguel Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 07:35 Comenta Compartir

Llamas en la falda del Castillo de Burgos, en el cerro de San Miguel. No es un aviso nuevo ni para los Bomberos de Burgos, ni para la Policía Local ni, tampoco, para el Centro de Emergencias 1-1-2.

Desde el pasado 1 de junio, el 1-1-2 ha recibido trece avisos por incendios o avistamientos de humo en la zona del Castillo de Burgos. Cuatro avisos por incendios se han registrado en julio, dos en agosto y otro en este mes de septiembre. En cuanto a las llamadas por avistamientos de humo, se han producido cinco en agosto y otra en septiembre.

Los Bomberos de la ciudad también confirman que estas incidencias han sido habituales durante el verano. El último se producía en la tarde del martes 9 de septiembre y quedaba en un conato que estos profesionales extinguieron y controlaron con celeridad, evitando que se extendiera por esta masa forestal de la ciudad.

Investigación complicada

La Policía Local de Burgos confirma que se están investigando estos sucesos, que suponen un número elevado de incidencias. Además, asegura que ya tienen a varias personas identificadas, pero se añade desde el Cuerpo que son investigaciones complejas porque, en muchos casos, es muy difícil acreditar la autoría.

Entre los vecinos de la zona, preocupados por estos sucesos, se hablaba de pirómanos; algo que, por el momento, el Cuerpo descarta al haber identificado a varias personas como presuntas autoras.

Lo que sí señala la Policía Local es que se trata de incendios provocados. «No barajamos muchos fuegos por negligencias porque, en algunos casos, hemos llegado a encontrar una botella de un líquido que es acelerante de las llamas derretida en el lugar del inicio del incendio», aseguran desde la Policía Local.

La alarma ya saltó en agosto

En los primeros días del mes de agosto, el Ayuntamiento de Burgos contabilizaba siete incendios en varios días y bastante próximos en el Castillo y en el cerro de San Miguel. Las alarmas saltaron en el área de Medio Ambiente y en Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento.

En ese momento, el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, aseguró que los trabajos silvícolas de preservación para evitar incendios se realizarían a partir de octubre y durarían un año. Estas labores, que se ampliarán también al parque de Fuentes Blancas, consistirán en la retirada de árboles secos, podas, recogida de ramajes y talas de árboles en mal estado. Todo para facilitar una «buena limpieza» de ambos espacios del Cinturón Verde de Burgos.

La tarea estaba prevista para realizarse en dos anualidades pero, ante la proliferación de los incendios y de las olas de calor veraniegas, se iba a reducir a una sola anualidad. Los trabajos comenzarán en octubre, cuando los árboles tienen menos actividad y la temperatura es más adecuada para introducir maquinaria en zonas boscosas y con gran vegetación.