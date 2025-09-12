Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos El niño, de 13 años, sufrió una herida en la cabeza y fue trasladado al Hospital Universitario de Burgos

Imagen de archivo de un patinete circulando por una ciudad.

Viernes, 12 de septiembre 2025, 07:47

Un menor de 13 años ha resultado herido en la tarde de este jueves tras ser atropellado por un turismo en la urbanización San Roque, en el camino hacia Paraíso, en Villalbilla de Burgos.

El accidente se produjo alrededor de las 21:15 horas, cuando el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de que un coche había arrollado a un niño que circulaba en patinete. Según las mismas fuentes, el menor presentaba una herida en la cabeza.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl, que atendieron al joven en el punto del siniestro. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) para recibir atención médica.

Por el momento, no han trascendido más datos sobre el estado del herido.