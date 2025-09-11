Una trabajadora herida tras perseguir al ladrón en un supermercado de Miranda

BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La mujer, de 57 años, ha sido trasladada al hospital de la ciudad. La Policía busca al malhechor

Burgos

Jueves, 11 de septiembre 2025, 18:29

Una mujer ha resultado herida en la cara tras perseguir a un ladrón en un supermercado. El suceso ha ocurrido en Miranda de Ebro pasadas las cuatro de la tarde de este jueves, 11 de septiembre.

A las 16:18 horas el servicio de Emergencias 1-1-2 era alertado debido a la mujer herida. En la llamada se avisaba de un robo en un supermercado de la calle Arenal de Miranda de Ebro, en Burgos.

En un principio, los avisos al 1-1-2 señalaban que el agresor había herido en la cara con un arma blanca a la trabajadora, de 57 años. Sin embargo, la Policía Nacional confirmaba más tarde de que, en realidad, los hechos no habían ocurrido así.

Señalan que el «chico» habría hurtado unos productos del supermercado de Miranda. Ha huido sin pagar y una empleada ha salido tras él. Esta trabajadora ha tropezado y ha caído al suelo, precisando asistencia médica.

Ante lo ocurrido, el servicio de Emergencias daba aviso a Sacyl que envía una UVI móvil al lugar, además de a la Policía Local de Miranda. Finalmente, la mujer ha sido trasladada al hospital Santiago Apóstol de la ciudad.

Buscan al ladrón

Asimismo, fuentes policiales confirman que se trata de un hurto, y no un robo, lo acontecido esta tarde de jueves en Miranda de Ebro. Además, afirman que están en búsqueda del autor, del que conocen es un varón.

