Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano Familiares, amigos y clientes rendirán homenaje a «Vene Barber» con una misa el próximo 20 de septiembre en la Iglesia de San Pablo

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:18 Comenta Compartir

Burgos sigue conmocionada tras el trágico accidente del lunes 18 de agosto, que costó la vida a Santiago Solarte, un joven de 25 años de origen venezolano muy conocido en la ciudad por su trabajo como barbero bajo el apodo de 'Vene Barber'.

El siniestro se produjo en la mañana del lunes en el cruce entre la carretera de Poza y la calle Clara Campoamor, en el entorno de la Barriada Inmaculada. Según fuentes policiales, la motocicleta que conducía colisionó contra un turismo que giraba hacia Clara Campoamor. A pesar de los intentos de los servicios de emergencia, que trataron de reanimarlo durante cerca de una hora, finalmente no pudieron salvarle la vida.

El conductor del turismo dio negativo en la prueba de alcoholemia. El impacto provocó una grave herida en la cabeza del joven, que en un primer momento parecía consciente, pero poco después perdió el conocimiento hasta que los sanitarios confirmaron su fallecimiento. Se trata del quinto motorista que pierde la vida en la provincia de Burgos en los últimos meses, aunque en este caso el accidente se produjo en pleno casco urbano.

Una misa en su memoria

Familiares, amigos y clientes de la peluquería en la que trabajaba han organizado una misa en recuerdo de Santiago Solarte. El acto tendrá lugar el próximo 20 de septiembre a las 20 horas en la Iglesia de San Pablo, en la Plaza Roma.

«Con este homenaje queremos recordarlo con cariño y agradecer a todas las personas que lo acompañaron en vida y en estos momentos de dolor», señala la familia en la esquela difundida.

El joven, muy querido en la comunidad, deja un recuerdo imborrable entre quienes le conocieron tanto en lo personal como en lo profesional. La ciudad de Burgos, que lo acogió como uno de los suyos, le despedirá con este último adiós.