Coche forzado para robar en el interior del vehículo
Coche forzado para robar en el interior del vehículo Guardia Civil

Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria

Los arrestados sustrajeron objetos personales y 1.480 euros en metálico tras forzar ventanillas y cerraduras de automóviles estacionados en áreas naturales de gran afluencia turística

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 14:17

La Guardia Civil, en el marco de la operación VITRUM FAGUS, ha detenido a un hombre de 63 años y a una mujer de 56, como presuntos responsables de diez robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en zonas turísticas de Berberana (Burgos), Udías y Castro Urdiales (Cantabria).

La investigación, desarrollada conjuntamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, comenzó tras detectarse un aumento de este tipo de delitos en áreas de gran afluencia turística, especialmente en aparcamientos próximos a espacios naturales.

Según las pesquisas, los detenidos actuaban siempre con un mismo modus operandi: elegían vehículos estacionados en lugares poco transitados, cuyos ocupantes realizaban actividades como senderismo o baños en zonas recreativas. Tras asegurarse de que no eran observados, forzaban las cerraduras o fracturaban las ventanillas para acceder al interior y sustraer objetos a la vista.

De esta forma lograron apoderarse de bolsos, mochilas, gafas, carteras, llaves, tarjetas bancarias y otros efectos personales, además de 1.480 euros en metálico. Las víctimas, con edades entre los 28 y 66 años, procedían de distintas comunidades autónomas y en su mayoría eran turistas que descubrieron el robo al regresar a sus vehículos.

El análisis de los datos obtenidos permitió identificar a los sospechosos en la provincia de Guipúzcoa y vincularlos con diez robos en fechas, horas y lugares concretos. Finalmente fueron detenidos en dependencias de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Los arrestados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villarcayo (Burgos).

Esta operación se enmarca en el Plan Turismo Seguro, que busca reforzar la seguridad en zonas de interés turístico y proteger tanto a visitantes nacionales como extranjeros.

Te puede interesar

