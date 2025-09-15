Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria Los arrestados sustrajeron objetos personales y 1.480 euros en metálico tras forzar ventanillas y cerraduras de automóviles estacionados en áreas naturales de gran afluencia turística

La Guardia Civil, en el marco de la operación VITRUM FAGUS, ha detenido a un hombre de 63 años y a una mujer de 56, como presuntos responsables de diez robos con fuerza en el interior de vehículos cometidos en zonas turísticas de Berberana (Burgos), Udías y Castro Urdiales (Cantabria).

La investigación, desarrollada conjuntamente por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) y el Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos, comenzó tras detectarse un aumento de este tipo de delitos en áreas de gran afluencia turística, especialmente en aparcamientos próximos a espacios naturales.

Según las pesquisas, los detenidos actuaban siempre con un mismo modus operandi: elegían vehículos estacionados en lugares poco transitados, cuyos ocupantes realizaban actividades como senderismo o baños en zonas recreativas. Tras asegurarse de que no eran observados, forzaban las cerraduras o fracturaban las ventanillas para acceder al interior y sustraer objetos a la vista.

De esta forma lograron apoderarse de bolsos, mochilas, gafas, carteras, llaves, tarjetas bancarias y otros efectos personales, además de 1.480 euros en metálico. Las víctimas, con edades entre los 28 y 66 años, procedían de distintas comunidades autónomas y en su mayoría eran turistas que descubrieron el robo al regresar a sus vehículos.

El análisis de los datos obtenidos permitió identificar a los sospechosos en la provincia de Guipúzcoa y vincularlos con diez robos en fechas, horas y lugares concretos. Finalmente fueron detenidos en dependencias de la Guardia Civil de Intxaurrondo.

Los arrestados, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villarcayo (Burgos).

Esta operación se enmarca en el Plan Turismo Seguro, que busca reforzar la seguridad en zonas de interés turístico y proteger tanto a visitantes nacionales como extranjeros.