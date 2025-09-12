Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia Dicha banda alteraba números de bastidor y componentes electrónicos para dificultar el rastreo de los automóviles

Viernes, 12 de septiembre 2025

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo, manipulación y venta ilegal de automóviles en el marco de la operación «Vecchia Ossa». La investigación se ha saldado con la intervención de cuatro vehículos y la detención de cuatro personas, con edades comprendidas entre los 30 y los 47 años.

Las pesquisas arrancaron hace varios meses, cuando los agentes detectaron en la provincia de Burgos varios coches con matrículas que no coincidían con sus números de bastidor ni con sus características técnicas. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) asumió la investigación y, tras semanas de trabajo, se llevaron a cabo registros en un domicilio y en dos cocheras de la provincia.

En estas actuaciones se hallaron tres turismos sin matricular, cuatro juegos de matrículas, italianas y españolas, y documentación perteneciente a vehículos extranjeros. Fruto de esta primera fase fue detenido un hombre de 47 años acusado de falsedad documental, receptación y estafa.

El análisis de los indicios permitió confirmar que los vehículos habían sido robados en Italia y trasladados a España, donde se les dotaba de matrículas y papeles falsos. Además, los delincuentes modificaban los números de bastidor y componentes electrónicos para dificultar su identificación.

La investigación reveló que al menos uno de los coches manipulados había sido vendido en Cataluña a un comprador de buena fe. Gracias a la colaboración de la UOPJ de Barcelona se pudo seguir la pista de esta operación fraudulenta y recabar pruebas que apuntaban a más implicados.

El trabajo policial culminó con un nuevo operativo en Córdoba, en el que se detuvo a tres personas vinculadas con la compraventa ilegal y el cobro de los beneficios ilícitos.

Los cuatro arrestados y las diligencias practicadas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº2 de Burgos, encargado del caso. La operación ha permitido desmantelar una trama de carácter internacional que operaba en España, aunque la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.