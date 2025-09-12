BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de la droga incautada por la Policía Local de Burgos. Policía Local de Burgos

Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros

Se trata de la quinta persona detenida por un delito de contra la salud pública en lo que va de año en Burgos

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:50

La Policía Local de Burgos ha detenido a un varón de 24 años por un presunto delito contra la salud pública al serle incautados 2,3 kilos de cocaína. La pureza de la droga intervenida es del 74%, pudiendo alcanzar un precio de 276.000€ en la calle.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 4 de septiembre alrededor de las 22:00, cuando una patrulla que realizaba funciones de patrullaje y control en evitación de menudeo, botellón, consumo y actos vandálicos observó en la calle Esteban Sáez Alvarado, en el barrio de Gamonal de Burgos, una maniobra antirreglamentaria de un vehículo.

Los agentes estacionaron detrás del vehículo infractor y, en el momento de ponerse al habla con el conductor, este abandonó el vehículo portando una mochila que, ante la orden de alto policial, arrojó debajo de un vehículo que se encontraba estacionado.

Tanto la mochila como el conductor fueron interceptados en el acto, procediendo a realizar un registro de ambos y localizando en su interior la droga previamente mencionada.

El hombre quedó detenido y el vehículo utilizado retirado por el servicio de grúa al depósito municipal por carecer de seguro y quedando a disposición judicial. Se trata de la quinta detención que realiza la policía por un delito de salud pública en lo que va de año.

