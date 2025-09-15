BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Ambulancia del Sacyl. BC

Herido un octogenario tras volcar con una carretilla elevadora en Burgos

Un hombre de 83 años es trasladado de urgencia al hospital después de sufrir un accidente en Palacios de Benaver

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 15 de septiembre 2025, 19:51

Un varón de 83 años de edad ha resultado herido en la tarde de este lunes tras sufrir un aparatoso accidente mientras maniobraba con una carretilla elevadora en la localidad burgalesa de Palacios de Benaver.

El siniestro ha tenido lugar al filo de las 19 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso informando del vuelco de una carretilla elevadora tipo Manitou en un terreno agrícola ubicado a las afueras del pueblo, junto a la carretera BU-V-6064.

Según informaba el alertante, el vuelco había provocado una brecha en la cabeza de un hombre, que además era incapaz de abandonar el vehículo por sus propios medios.

Inmediatamente se ha dado aviso del suceso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Burgos y a Emergencias Sanitarias- Sacyl, que inicialmente ha movilizado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico con personal de Atención primaria del centro de salud Burgos Rural Norte.

Finalmente, eso sí, el helicóptero ha regresado a la base, puesto que los facultativos desplazados en ambulancia han atendido al herido y lo han trasladado al Hospital Universitario de Burgos (HUBU).

