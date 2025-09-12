BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 12 de septiembre
Imagen de archivo de los Bomberos de Burgos. ARH

Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda

El fuego se ha producido en la cocina de una casa en la calle Santiago Apóstol a última hora de la tarde. El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:08

El incendio de una vivienda ha causado alarma entre los vecinos de Gamonal esta tarde. Una cocina se incendiaba y un hombre pedía ayuda asomado a la ventana.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 20:25 horas de este viernes, 12 de septiembre. Las llamadas alertaban de un incendio en Burgos, en una vivienda de la esquina entre las calles Santiago Apóstol y San Juan de Ortega.

Noticias relacionadas

Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros

Detenido en Burgos con dos kilos de cocaína por valor de 276.000 euros

Detenido el presunto autor de varios robos con destrozos en coches de Burgos

Detenido el presunto autor de varios robos con destrozos en coches de Burgos

Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia

Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia

Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos

Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos

Los avisos indicaban que salía mucho humo de la cocina de la vivienda incendiada. Además del suceso, explicaban que, desde una ventana del inmueble, se asomaba un varón solicitando ayuda.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Burgos, así como la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl. Finalmente, una UVI móvil trasladaba al varón al Hospital Universitario de Burgos, dado que había inhalado humo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Burgos despide al joven barbero fallecido en un accidente de moto en pleno casco urbano
  2. 2 El nuevo restaurante que abre sus puertas en Burgos
  3. 3 Un centenar de voluntarios construyen la Catedral de Burgos en versión cartón
  4. 4 El restaurante de Burgos que está nominado a mejor apertura en 2024 a nivel nacional
  5. 5 Ruidos, suciedad y aparcamiento irregular: la parcela sin dueño que desespera a un barrio de Burgos
  6. 6 Burgos contará con un nuevo aparcamiento en superficie junto al HUBU
  7. 7 La primera Feria de la Morcilla de Burgos que revive el espíritu de las antiguas fiestas de la ciudad
  8. 8 Herido un menor al ser atropellado por un coche cuando circulaba en patinete por un pueblo de Burgos
  9. 9 Incomunicados, sin teleasistencia y sin recetas médicas: la situación crítica de un pueblo de Burgos
  10. 10 Un encuentro nacional sitúa a un pueblo de Burgos como escenario del estudio de la nobleza castellana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda

Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda