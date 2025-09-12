Alarma en Burgos por un incendio en una vivienda en la que había un hombre pidiendo ayuda El fuego se ha producido en la cocina de una casa en la calle Santiago Apóstol a última hora de la tarde. El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario

Sara Sendino Burgos Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:08 | Actualizado 21:40h.

El incendio de una vivienda ha causado alarma entre los vecinos de Gamonal esta tarde. Una cocina se incendiaba y un hombre pedía ayuda asomado a la ventana.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 20:25 horas de este viernes, 12 de septiembre. Las llamadas alertaban de un incendio en Burgos, en una vivienda de la esquina entre las calles Santiago Apóstol y San Juan de Ortega.

Los avisos indicaban que salía mucho humo de la cocina de la vivienda incendiada. Además del suceso, explicaban que, desde una ventana del inmueble, se asomaba un varón solicitando ayuda.

Hasta el lugar se ha desplazado la Policía Local de Burgos, así como la Policía Nacional y personal sanitario de Sacyl. Finalmente, una UVI móvil trasladaba al varón al Hospital Universitario de Burgos, dado que había inhalado humo.