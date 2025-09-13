Los Bomberos rescatan a un joven ciclista herido en el monte junto al hospital de Burgos El menor, que no podía continuar por sus propios medios, fue evacuado por los Bomberos hasta una ambulancia que le trasladó al hospital de Burgos

Aythami Pérez Miguel Burgos Sábado, 13 de septiembre 2025, 09:38

Un joven de 16 años ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída con su bicicleta en una zona de monte situada en la parte trasera del hospital de Burgos, según ha informado el Centro de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León.

El aviso se recibió a las 20:35 horas, momento en el que se alertó a la Policía Local de Burgos, a los servicios sanitarios de Sacyl, que enviaron una ambulancia de soporte vital básico, y a los bomberos de Burgos, ya que el lugar del accidente era de difícil acceso para la ambulancia.

Los bomberos procedieron a evacuar al herido hasta una zona segura, donde esperaba la dotación sanitaria. Posteriormente, el menor fue trasladado en ambulancia al hospital de Burgos (HUBU) para ser atendido de las lesiones sufridas.