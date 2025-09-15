Tres heridos tras el choque de un turismo y de un microbús en Miranda El accidente ocurrió a las 12:11 horas en la calle Burgos, a la altura del horno de San Juan; los heridos, dos ocupantes del turismo y el conductor del microbús, fueron atendidos por los servicios sanitarios.

Natalia Sáez Ursúa Burgos Lunes, 15 de septiembre 2025, 12:59 Comenta Compartir

Una colisión entre un turismo y un microbús registrada este lunes a las 12:11 horas en la calle Burgos, a la altura del horno de San Juan, ha dejado tres personas heridas de carácter leve.

Los heridos son los dos ocupantes del turismo, una mujer de 53 años y un varón de 61, así como el conductor del microbús, un hombre de 47 años. Según fuentes oficiales, en el momento del accidente el microbús circulaba sin pasajeros.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Miranda de Ebro y de la Policía Nacional, así como personal de Sacyl, que atendió a los heridos y trasladó a alguno de ellos a centros sanitarios para valoración médica.

Las autoridades investigan ahora las circunstancias que provocaron la colisión, mientras que el tráfico en la zona se ha visto afectado durante los primeros minutos tras el accidente.