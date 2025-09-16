Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos La Guardia Civil detiene a cuatro personas por una reyerta en Quintanilla Vivar y a otra persona por otra agresión en Villariezo

La Guardia Civil ha detenido en las últimas jornadas a cinco personas relacionadas con dos agresiones diferentes acontecidas durante el desarrollo de las fiestas patronales de dos localidades del Alfoz de Burgos, que se saldaron con varios jóvenes heridos.

El primer suceso tuvo lugar en Quintanilla Vivar, donde, durante una refriega ocurrida de madrugada, un menor de edad sufrió una doble fractura de mandíbula, lo que requirió de su traslado a centro hospitalario y de una intervención quirúrgica de reconstrucción maxilofacial.

Paralelamente y como se pudo conocer poco después, fruto de ese mismo altercado, un segundo menor también había sufrido una serie de lesiones que precisaron de atención médica para su tratamiento.

Consecuencia de todo ello, el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz de Burgos abrió de inmediato diligencias para el esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación de todos los responsables.

Gracias a ello, y tras un minucioso trabajo de análisis de información y coordinación operativa, fue posible determinar la implicación en los hechos de cuatro varones, con edades comprendidas entre los 17 y los 49 años, que ya han sido localizados y detenidos como presuntos autores de los hechos.

Por lo que respecta al segundo de los incidentes, ocurrido en Villariezo, otro joven fue víctima de una agresión a primera hora de la mañana en plena vía pública. El herido, que sufrió la fractura de los huesos propios de la nariz, necesitó asistencia médica y posterior intervención para la recolocación de los distintos elementos óseos de la zona afectada.

El rápido despliegue de las patrullas de Seguridad Ciudadana comisionadas al lugar permitió recabar los primeros indicios y asegurar la escena de los hechos. Como resultado de estas actuaciones policiales, sumadas a una extensa y compleja investigación desarrollada, también en esta ocasión, por el Área de Investigación del Puesto Principal del Alfoz, se logró la rápida localización y detención de un varón de 21 años como presunto autor de los hechos.

De esta manera, el trabajo de los investigadores ha permitido, en apenas unos días, el total esclarecimiento de lo sucedido y, a su vez, devolver la tranquilidad a las personas afectadas mediante la detención de los responsables.

Las diligencias instruidas, junto con las personas detenidas, han sido ya remitidas y puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos.

