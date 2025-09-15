Herido un ciclista tras una colisión contra un coche en Burgos Un varón de 35 años es atendido por una hemorragia tras colisionar con un coche en una rotonda en Villalonquéjar

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:19

Un ciclista de 35 años de edad ha resultado herido en la tarde de este lunes tras sufrir una colisión contra un turismo mientras circulaba por la rotonda de Obramat, en el cruce de la calle Alfoz de Bricia con la carretera N-623, en el entorno del polígono industrial de Villalonquéjar, en Burgos capital.

El accidente ha tenido lugar mnutos después de las 19:45, cuando se ha dado aviso de la colisión, que ha provocado heridas de cierta consideración en el ciclista. Según la llamada de alerta recibida en la Sala de Control del 1-1-2, el ciclista presentaba una herida hemorrágica en el brazo.

Una vez recibido el aviso, el 1-1-2 ha dado traslado del siniestro a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha desplazado hasta el lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital básico para atender al herido.

