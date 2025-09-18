BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

El accidente se ha producido en la AP-1, en Orbajena Riopico.

La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

El suceso se ha producido a las 17:42 horas en la AP-1 a la altura de Orbaneja Riopico

Burgos

Jueves, 18 de septiembre 2025, 18:09

Un aparatoso accidente entre entre un camión y un turismo en Burgos ha provocado un incendio en la cuneta y deja dos personas heridas. El suceso se ha producido a las 17:42 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando la colisión entre estos dos vehículos en el kilómetro 7 de la AP-1, en Orbaneja Riopico, sentido Vitoria.

Según indicaban los alertantes, dos personas precisaban atención sanitaria aunque, según informaban, se encuentran heridos leves. Además, señalaban que debido al accidente se ha producido un incendio en la cuneta.

Desde el 112 informaban a los bomberos de Burgos, a Medio Ambiente, a Tráfico y a Sacyl que movilizaba una ambulancia soporte vital básico.

