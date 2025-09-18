Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos El sujeto enseñaba la vivienda ofertada, solicitaba el pago de dinero como «garantía y compromiso» y después cortaba toda comunicación con los interesados

Un hombre ha sido detenido en Burgos por estafar, al menos, a cuatro personas con falsos alquileres en la ciudad. Los sucesos fueron denunciados entre los meses de abril y agosto de este año.

La Policía Nacional considera que habría «engañado» a personas que se interesaron por el alquiler de un piso. El sujeto lo enseñaba in situ, les pedía el anticipo de dinero en efectivo -o bien a través de Bizum- para, a continuación, cortar la comunicación, no contestando o bloqueando las llamadas de los afectados.

Durante el pasado mes de agosto, tres personas formularon las correspondientes denuncias ante la Policía Nacional que, en base al modus operandi utilizado, fueron investigadas de manera conjunta.

Según el relato de lo ocurrido, todos los denunciantes observaron en distintas páginas de Internet un anuncio de alquiler de un piso en Burgos, ofrecido bien al completo o bien por habitaciones, por lo que llamaron y quedaron para visitar la vivienda con el anunciante.

Una vez visto el inmueble y estando de acuerdo en alquilarlo, el investigado les solicitó el pago en metálico o la transferencia de un dinero en concepto de «fianza o reserva».

Una de las transacciones se completó sin justificante alguno, si bien en otras el investigado completaba una especie de contrato digital desde su propio móvil, rellenando datos propios y de la persona interesada.

Tras obtener el dinero, el investigado desapareció, dejando de contestar las llamadas y mensajes de los posibles arrendatarios, dándose cuenta éstos de que habían sido estafados.

Se da la circunstancia de que, en su mayoría, los perjudicados son ciudadanos extranjeros, que precisan viviendas en régimen de alquiler para residir en la ciudad.

Gracias a la investigación practicada, los agentes especializados en delitos económicos de la comisaría de Burgos han logrado identificar y detener al presunto autor de los hechos, esclareciendo además una cuarta estafa cometida y denunciada el pasado mes de abril.

Más estafados en Burgos

Paralelamente, la Policía Nacional de Burgos investiga varias denuncias de estafa formuladas recientemente por afectados que han sido engañados con procedimientos donde predomina el uso y aprovechamiento de las comunicaciones telefónicas anónimas, las redes sociales y el anonimato que ofrece Internet.

En una de ellas, una persona ha sido víctima de una estafa en la que los delincuentes llaman telefónicamente haciéndose pasar por profesionales de empresas o servicios. En concreto, un primer interlocutor llamó al teléfono fijo de su casa y, afirmando ser de una notaría de Burgos, relató un supuesto problema respecto a la vivienda de la víctima y mediante engaño logró que la misma ingresara en efectivo cierto dinero para evitar el pago de una sanción de importe mayor.

Tras obtener además su número de móvil, un compinche del primer estafador simultaneó una nueva llamada -fijo y móvil- manipulando su voluntad para conseguir su propósito. El objetivo no es otro que el de crear ansiedad en la víctima, impidiéndole pensar con claridad y comunicarse con alguien que contraste los datos que se le comunican.

Para el envío de dinero, suelen exigir que se haga desde un locutorio, poniendo como beneficiario a personas que residen en otro país. O mediante tarjetas prepago que se pueden adquirir en diferentes establecimientos, o bien como en este caso, mediante el ingreso de 650 euros en un cajero de criptomonedas.

Por otro lado, un vecino de Burgos ha cursado denuncia tras constatar que había «caído en la trampa de la inversión ventajosa» publicitada por una presunta «persona famosa» en la red social Facebook. Tras introducir sus datos en un enlace de una página web, «un supuesto inversor» contactó con ella y, siguiendo sus instrucciones, realizó varios envíos de dinero por un importe superior a los 6.000 euros.

En esta modalidad los ciberdelincuentes estafan por partida doble, ya que cuando sus víctimas se percatan de lo que está sucediendo, reciben una llamada por parte de un «bufete de abogados» que se ofrece a rescatar el dinero invertido a cambio de nuevos pagos, agravando el perjuicio patrimonial sufrido.