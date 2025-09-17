Destrozan por segunda vez los baños del Picón en Aranda Son los aseos construidos por Sonorama Ribera en el recinto donde se celebra el festival

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 17 de septiembre 2025, 20:12 Comenta Compartir

Justo un año después, la historia se repite. Por segunda vez, se han destrozado los baños públicos situados en la zona del Picón y construidos por el festival Sonorama Ribera. En concreto, en la madrugada de este miércoles, según informa el Ayuntamiento de la capital ribereña, los aseos «han sufrido gamberrismo y destrucción como pintadas en las paredes, sabotaje a los extintores de incendios y roturas de mobiliario».

Desde el Consistorio confirman que «se están evaluando los daños producidos porque es posible que no puedan utilizarse las instalaciones en estas fiestas por su deterioro». Lanzan una llamada a la ciudadanía pidiendo colaboración para identificar «a los gamberros que se dieron a la fuga» o si se vuelven a apreciar actos semejantes. Se pide que si alguien tiene información al respecto se ponga en contacto con la policía para que no vuelvan a ocurrir en el teléfono 947 51 26 46.

El 16 de septiembre del pasado año, los baños del Picón aparecieron destrozados. Tras las investigaciones de la Policía Científica se detuvo a 13 jóvenes, la mayor parte de ellos menores de edad, como autores de los hechos.

Los 150 aseos se habían construido menos de dos meses antes para la celebración del festival Sonorama.