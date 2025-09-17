BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Vehículo encontrado por la Guardia Civil Guardia Civil

Detenido en Burgos con matrículas robadas y alteraciones en el coche para carreras ilegales

El vehículo fue abandonado en el antiguo peaje de Rubena y su ocupante huyó a pie, campo a través, antes de ser localizado por la Policía Judicial del Alfoz de Burgos

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 13:37

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 19 años como presunto autor de los delitos de hurto, falsedad documental y desobediencia a agente de la autoridad, tras ser sorprendido conduciendo un turismo que portaba placas de matrícula sustraídas horas antes en Burgos.

Los hechos se desencadenaron cuando una patrulla del Puesto Principal del Alfoz de Burgos detectó, de madrugada, un coche detenido en la AP-1, a la altura del antiguo peaje de Rubena. Al acercarse los agentes, el ocupante del vehículo huyó a pie, atravesando el campo, desoyendo los requerimientos de la Guardia Civil para que se detuviera.

El vehículo, abandonado en el lugar, presentaba matrículas pertenecientes a otro automóvil, sustraídas horas antes de un estacionamiento urbano de la capital burgalesa. Una inspección más exhaustiva reveló además modificaciones en la centralita y otros componentes mecánicos del coche, presuntamente destinadas a aumentar su potencia.

En el maletero se encontraron dos garrafas de gasoil cuya procedencia no pudo justificarse, lo que, junto a las alteraciones mecánicas, sugiere que el vehículo estaba preparado para participar en carreras urbanas ilegales. Esa misma noche, las autoridades habían disuelto varias competiciones clandestinas en Burgos.

La investigación del Equipo de Policía Judicial del Alfoz de Burgos permitió determinar que el coche había sido adquirido esa misma tarde en Medina de Pomar, sin documentación ni contrato de compraventa, dificultando su trazabilidad. Gracias a técnicas de identificación técnico-operativa y al análisis exhaustivo de pruebas, se logró localizar y detener al presunto responsable.

El joven, de 19 años, ha sido puesto a disposición de los Juzgados de Instrucción de Burgos junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil.

