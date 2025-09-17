BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un incendio forestal. EFE/Carlos García

El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos

El suceso ha ocurrido a las 18:08 horas de la tarde este miércoles en Cornejo, en Merindad de Sotoscueva

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:10

El incendio de una nave agrícola ha puesto en alerta este miércoles por la tarde a los vecinos de un pueblo de Burgos. El suceso se ha producido sobre las 18:08, cuando el 112 recibía una llamada alertando del fuego a la salida de Cornjeo, término de Merindad de Sotoscueva. El lugar se encuentra frente al cementerio, muy próximo al pueblo.

El 112 daba aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, que movilizaban a su vez a los de la Diputación. En el lugar confirmaban que no hbía heridos ni personas afectadas por el humo.

Noticias relacionadas

Detenido en Burgos con matrículas robadas y alteraciones en el coche para carreras ilegales

Detenido en Burgos con matrículas robadas y alteraciones en el coche para carreras ilegales

Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos

Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos

Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos

Herida tras la colisión de un turismo y un patinete en Burgos

Herida tras la colisión de un turismo y un patinete en Burgos

El centro provincial de mando de Medio Ambiente también ha enviado medios de extinción al lugar donde se encuentran trabajando una cuadrilla terrestre, un camión autobomba, un helicóptero y una brigada ELIF para extinguir las llamas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional
  2. 2 Muere María Guimarey, la mujer que explicó a su hijo con un cuento que tenía cáncer
  3. 3 Herida una mujer atropellada por una furgoneta en Burgos
  4. 4 Una de las influencers más seguidas de España se rinde a la morcilla de Burgos
  5. 5 Cinco detenidos por dos agresiones en diferentes fiestas de pueblos de Burgos
  6. 6 Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos
  7. 7 Herida tras la colisión de un turismo y un patinete en Burgos
  8. 8 Detenido en Burgos con matrículas robadas y alteraciones en el coche para carreras ilegales
  9. 9 La Semana Cidiana gana nuevos escenarios y ubicaciones para revivir la época del Cid
  10. 10 El Ayuntamiento de Burgos destinará el colegio Marceliano Santamaría a actividades culturales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos

El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos