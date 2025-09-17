El incendio de una nave agrícola pone en alerta a los vecinos de un pueblo de Burgos El suceso ha ocurrido a las 18:08 horas de la tarde este miércoles en Cornejo, en Merindad de Sotoscueva

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:10 Comenta Compartir

El incendio de una nave agrícola ha puesto en alerta este miércoles por la tarde a los vecinos de un pueblo de Burgos. El suceso se ha producido sobre las 18:08, cuando el 112 recibía una llamada alertando del fuego a la salida de Cornjeo, término de Merindad de Sotoscueva. El lugar se encuentra frente al cementerio, muy próximo al pueblo.

El 112 daba aviso a la Guardia Civil y a los Bomberos de Burgos, que movilizaban a su vez a los de la Diputación. En el lugar confirmaban que no hbía heridos ni personas afectadas por el humo.

El centro provincial de mando de Medio Ambiente también ha enviado medios de extinción al lugar donde se encuentran trabajando una cuadrilla terrestre, un camión autobomba, un helicóptero y una brigada ELIF para extinguir las llamas.