Foto de archivo de una ambulancia BC

Herida tras la colisión de un turismo y un patinete en Burgos

El siniestro ocurrió este miércoles a las 8:55 horas y requirió la intervención de Policía Local, Policía Nacional y Sacyl

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 10:09

Una mujer ha resultado herida este miércoles por la mañana en Burgos tras la colisión entre un turismo y un patinete eléctrico en la confluencia de la plaza del Rey con la calle Arlazón.

El accidente se produjo a las 8:55 horas, momento en el que varios testigos alertaron a los servicios de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como personal sanitario de Sacyl, que envió un recurso para atender a la herida.

La mujer se encontraba consciente en el momento de la asistencia y fue atendida en el lugar del accidente. Todavía se desconoce a qué centro sanitario fue trasladada.

