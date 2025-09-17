Herido un motorista tras chocar con un turismo en Burgos El suceso ocurrió a las 10:45 horas de la mañana

Natalia Sáez Ursúa Burgos Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Un motorista de 29 años ha resultado herido esta mañana en un accidente ocurrido en la calle Vitoria, número 163, en Burgos, tras colisionar con un turismo.

Según los primeros informes, el joven se encontraba consciente en el lugar del suceso y presentaba una lesión en una pierna. Tras el accidente, se dio aviso a los cuerpos de seguridad y emergencias a las 10:35.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional, así como personal sanitario de Sacyl, que envió una UVI móvil. El motorista fue atendido en el lugar y posteriormente trasladado al hospital para recibir asistencia médica.