Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos Un varón ha precisado asistencia médica tras sufrir un accidente en la mañana del jueves. No está claro aún si un camión también se ha visto implicado en el suceso

Sara Sendino Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 10:42

Un varón ha resultado herido a las afueras de Burgos. El suceso ocurría esta mañana de jueves 18 de septiembre en la carretera BU-30.

Sobre las 9:45 horas, el servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso acerca del suceso. Según la persona alertante, un turismo se había salido de la vía en el kilómetro 1 de la citada BU-30. Esta circunvalación une en el Nudo Landa y la autovía A-1 y la carretera BU-11 con la A-62 en dirección Valladolid.

Asimismo, también se señalaba la posible implicación de un camión en el accidente, aunque los hechos no están claros. Además, el varón que conducía el turismo por la carretera de Burgos precisaba asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se ha trasladado Guardia Civil de Tráfico y personal sanitario de Sacyl para atender al hombre herido, del que no se conoce su edad ni su estado de gravedad.