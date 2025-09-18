Requisan más de 27.000 petardos en las fiestas de dos pueblos de Burgos La Guardia Civil ha interevenido numeroso material pirotécnico en varios puntos de venta en las calles de Oña y Trespaderne que carecían de autorización

BURGOSconecta Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 14:17

La Guardia Civil ha requisado un total de 27.100 petardos y artículos pirotécnicos a la venta en varios puestos de calle durante las fiestas patronales de dos pueblos de Burgos.

El operativo, orientado principalmente al mantenimiento del orden público y a la prevención de incidentes en grandes concentraciones, permitió a los agentes detectar la posible venta irregular de material pirotécnico en varias casetas móviles instaladas en Oña y Trespaderne.

Los agentes iniciaron una minuciosa inspección documental que permitió verificar que cinco de los establecimientos (tres en Oña y dos en Trespaderne) carecían de la autorización administrativa obligatoria para la venta de este tipo de productos.

Este hecho, sumado a que los artefactos pirotécnicos se encontraban expuestos y dispuestos para su comercialización, conllevó la inmediata intervención del género y a su traslado, acto seguido, a dependencias oficiales para su depósito.

En total, se ha podido concretar que en la localidad de Oña se aprehendieron más de 9.000 artículos pirotécnicos de la categoría F1. Dentro de esta clase se encuentran las conocidas como «bombetas», pequeños artefactos diseñados para producir chasquidos al impactar contra el suelo.

Por su parte, en Trespaderne, se hallaron cerca de 10.000 unidades de categoría F1 y 7.900 de categoría F2, estas últimos correspondientes a «truenos detonantes», denominados así por el fuerte estruendo que provocan en el momento de su explosión.

Los responsables han sido identificados y propuestos para sanción por infracciones administrativas al Real Decreto 989/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería.

La Guardia Civil recuerda que la comercialización de este tipo de artículos sin contar con la preceptiva autorización no solo puede conllevar sanciones que, aplicadas en su grado máximo, ascienden hasta los 30.000 euros, sino que supone un serio riesgo para la integridad física de las personas, más aún en un contexto festivo con gran concentración de público y presencia de menores.