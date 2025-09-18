Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos La Policía Local arresta a una pareja por robo con fuerza. El hombre tenía ya un amplio historial delictivo

BURGOSconecta Burgos Jueves, 18 de septiembre 2025, 15:12 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Local de Burgos detuvieron días atrás a un hombre de 45 años y a una mujer de 26, como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en un establecimiento comercial de la calle Cardenal Benlloch.

Los hechos tuvieron lugar el viernes 12 de septiembre. A medianoche, una persona relató en un aviso al 112 que estaba viendo a dos individuos, un hombre y una mujer, forzando la puerta de un establecimiento.

Agentes adscritos a la Unidad de Respuesta Rápida –URR– y de Protección Ciudadana -UPC– acudieron al lugar donde al alertante describió a los dos presuntos autores, que tras acceder al local, huyeron después en dirección hacia la Plaza Vega.

El propietario del establecimiento, a través de sistema de video vigilancia instalado, mostró las imágenes donde los agentes de la Policía Local de Burgos reconocieron al varón, un individuo con más de 19 intervenciones por hechos similares.

El operativo de búsqueda puesto en marcha finalizó con la detención de las dos personas, que opusieron resistencia e intentaron agredir a los agentes, provocando daños en el vehículo policial durante su traslado a los calabozos, donde quedaron a disposición judicial.

Temas

Sucesos en Burgos