Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos La Policía Nacional lo investiga por un presunto delito de corrupción de menores y no descartan otras posibles víctimas

BURGOSconecta Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:36 | Actualizado 14:48h.

La Policía Nacional detuvo días atrás en Miranda de Ebro a un hombre de aproximadamente 50 años de edad al que se investiga por un presunto delito de corrupción de menores, tras «captar» a un adolescente de 15 años y tras ganarse su confianza, hacerle reiteradas proposiciones para mantener un encuentro íntimo a cambio de dinero.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas recientemente.

En un primer contacto, el detenido -trabajador en dicho recinto-, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, un adolescente de 15 años. Tras ello, le solicitó su número de teléfono móvil. Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto de contenido indisimuladamente afectivo, con el propósito de ganarse su confianza.

Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien afortunadamente éste no accedió a sus pretensiones.

Ante esta conducta repetitiva y grave, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación e inmediata detención del sospechoso, garantizando la protección del menor.

Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas al comportamiento del arrestado.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier comportamiento o actitud de este tipo donde haya implicados menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y agradece una colaboración ciudadana que resulta esencial para la protección de los más jóvenes.