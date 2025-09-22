BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una patrulla de la Policía Nacional. BC

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

La Policía Nacional lo investiga por un presunto delito de corrupción de menores y no descartan otras posibles víctimas

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:36

La Policía Nacional detuvo días atrás en Miranda de Ebro a un hombre de aproximadamente 50 años de edad al que se investiga por un presunto delito de corrupción de menores, tras «captar» a un adolescente de 15 años y tras ganarse su confianza, hacerle reiteradas proposiciones para mantener un encuentro íntimo a cambio de dinero.

Los hechos denunciados tuvieron lugar en el recinto ferial de la calle Antonio Cabezón, durante las fiestas en honor a la Virgen de Altamira celebradas recientemente.

En un primer contacto, el detenido -trabajador en dicho recinto-, observó a la víctima y comenzó a hablar amistosamente con él, un adolescente de 15 años. Tras ello, le solicitó su número de teléfono móvil. Al día siguiente, le envió numerosos mensajes de texto de contenido indisimuladamente afectivo, con el propósito de ganarse su confianza.

Finalmente, tras volver a localizar al menor en el recinto ferial, el detenido llegó a ofrecerle dinero por acompañarle a un sitio más íntimo y apartado, si bien afortunadamente éste no accedió a sus pretensiones.

Noticias relacionadas

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

Requisan más de 27.000 petardos en las fiestas de dos pueblos de Burgos

Requisan más de 27.000 petardos en las fiestas de dos pueblos de Burgos

Ante esta conducta repetitiva y grave, y tras recopilar la información necesaria, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la identificación e inmediata detención del sospechoso, garantizando la protección del menor.

Los investigadores continúan con las pesquisas policiales relativas a los hechos, por si pudieran existir más víctimas o situaciones similares vinculadas al comportamiento del arrestado.

La Policía Nacional recuerda la importancia de comunicar y denunciar cualquier comportamiento o actitud de este tipo donde haya implicados menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y agradece una colaboración ciudadana que resulta esencial para la protección de los más jóvenes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos
  2. 2 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  3. 3 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  4. 4 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes
  5. 5 Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos
  6. 6 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año
  7. 7 Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1
  8. 8 El Tribu vuelve a poner a bailar a Burgos
  9. 9 Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos
  10. 10 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos