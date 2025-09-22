BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de archivo de agentes de la Policía Local de Burgos. GDH

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

La Policía Local detuvo al varón, de 23 años, acusado de un delito contra la salud pública

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 10:42

Un varón de 23 años ha sido detenido en Burgos al tener cocaína dispuesta para la venta y distribución. Ha sido acusado de un delito contra la salud pública.

El joven fue arrestado por la Policía Local de Burgos el pasado lunes, 15 de septiembre. El varón fue sorprendido en posesión de 8,33 gramos de cocaína, según fuentes policiales.

El suceso ocurrió el lunes pasado, sobre las 21:30 horas, en la calle Diego Laínez, en el barrio de Los Vadillos. En ese momento, una patrulla observó la infracción de un conductor que circulaba por la zona.

Los agentes dieron el alto al conductor y se percataron que el interior del vehículo desprendía un fuerte olor a marihuana. Por ese motivo, los policías registraron al piloto y su acompañante.

A uno de ellos, un hombre de 23 años, se le localizaron dos teléfonos y 927 euros. Además, llevaba consigo 25 dosis de una sustancia en polvo compatible con cocaína. La droga, que pesaba 8,33 gramos, estaba distribuida y lista para su venta.

Ante tales hechos, los anges procedieron a detener al varón de 23 años en Burgos. Se le acusa de un delito contra la salud pública.

