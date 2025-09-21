Un muerto y dos heridos en un grave accidente en Burgos Una persona ha fallecido en un accidente de tráfico en Condado de Treviño

Una persona, cuya identidad se desconoce por el momento, ha muerto a última hora de la tarde de este domingo como consecuencia de un grave accidente de tráfico en el que también han resultado heridas dos personas.

El siniestro ha tenido lugar minutos antes de las 20:30 horas, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido una llamada alertando del accidente de un turismo en el kilómetro 1 de la BU-750, en la localidad de Ventas de Armentia, ubicada en el Condado de Treviño.

La propia llamada de alerta ya indicaba la posible presencia de hasta tres personas heridas y atrapadas en el interior del vehículo, por lo que se han movilizado sendas dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, de los Bomberos de Miranda y de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que a su vez han solicitado la colaboración del equipo de emergencias de Osakidetza.

Una vez allí, los facultativos sanitarios han confirmado la presencia de una persona fallecida en el interior del turismo, así como de otros dos heridos, que han sido atendidos en el lugar antes de su traslado al hospital.

