Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1 Los sucesos han ocurrido minutos antes de las seis de la tarde en la provincia de Burgos

Imagen de archivo de la carretera AP-1 a su paso por Quintanavides, en Burgos.

Sara Sendino Burgos Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:01 Comenta Compartir

Dos accidentes han ocurrido durante la tarde del domingo 21 de septiembre en la provincia de Burgos. Ambos se han registrado de forma consecutiva en la AP-1 y han dejado un herido.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 17:44 horas del domingo. En el kilómetro 28 de la AP-1, a la altura de Revillagodos, pedanía de Briviesca. En sentido Vitoria, según indica la Dirección General de Tráfico, se habían producido dos accidentes.

Los sucesos eran colisiones por alcance y en ellos se han visto implicados cuatro vehículos. Por una parte, dos turismos han chocado y, por otra, un turismo y una furgoneta.

Fruto del suceso se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 32 años, que se encontraba herido leve. Asimismo, el corte del carril derecho provocaba retenciones. Una hora más tarde, estas alcanzaban casi los cinco kilómetros.