BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la carretera AP-1 a su paso por Quintanavides, en Burgos. Sara Sendino

Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1

Los sucesos han ocurrido minutos antes de las seis de la tarde en la provincia de Burgos

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:01

Dos accidentes han ocurrido durante la tarde del domingo 21 de septiembre en la provincia de Burgos. Ambos se han registrado de forma consecutiva en la AP-1 y han dejado un herido.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 17:44 horas del domingo. En el kilómetro 28 de la AP-1, a la altura de Revillagodos, pedanía de Briviesca. En sentido Vitoria, según indica la Dirección General de Tráfico, se habían producido dos accidentes.

Los sucesos eran colisiones por alcance y en ellos se han visto implicados cuatro vehículos. Por una parte, dos turismos han chocado y, por otra, un turismo y una furgoneta.

Noticias relacionadas

Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos

Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos»

La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos

Fruto del suceso se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 32 años, que se encontraba herido leve. Asimismo, el corte del carril derecho provocaba retenciones. Una hora más tarde, estas alcanzaban casi los cinco kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El nuevo bar que han abierto dos jóvenes en el centro de Burgos
  2. 2 Los fenómenos paranormales que se producen en el edificio de la Casa Consistorial de Burgos
  3. 3 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año
  4. 4 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  5. 5 Los molinos eólicos matan 27 aves al mes en Burgos
  6. 6 El Juzgado desestima la suspensión de la Escuela de Música por interés de los alumnos
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este sábado 20 de septiembre
  8. 8 El stock de vivienda disponible en Burgos se desploma un 63% desde máximos históricos
  9. 9 El Tribu vuelve a poner a bailar a Burgos
  10. 10 Cada vez menos positivos por alcohol, pero más por drogas en las carreteras de Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1

Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1