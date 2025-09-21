Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1
Los sucesos han ocurrido minutos antes de las seis de la tarde en la provincia de Burgos
Burgos
Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:01
Dos accidentes han ocurrido durante la tarde del domingo 21 de septiembre en la provincia de Burgos. Ambos se han registrado de forma consecutiva en la AP-1 y han dejado un herido.
El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía varios avisos sobre las 17:44 horas del domingo. En el kilómetro 28 de la AP-1, a la altura de Revillagodos, pedanía de Briviesca. En sentido Vitoria, según indica la Dirección General de Tráfico, se habían producido dos accidentes.
Los sucesos eran colisiones por alcance y en ellos se han visto implicados cuatro vehículos. Por una parte, dos turismos han chocado y, por otra, un turismo y una furgoneta.
Fruto del suceso se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 32 años, que se encontraba herido leve. Asimismo, el corte del carril derecho provocaba retenciones. Una hora más tarde, estas alcanzaban casi los cinco kilómetros.
