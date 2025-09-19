Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos, sabían a lo que iban» David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narra con el corazón en un puño lo sucedido. La Guardia Civil investiga los hechos

«Estamos de obras y han pasado por alto herramientas y otros objetos de valor que estaban por aquí tirados. Claramente sabían a por lo que iban». David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narraba con el corazón en un puño lo sucedido el pasado jueves 11 de septiembre. Porque aquella noche alguien robó 48 cachorros y a cinco de sus madres.

El suceso ocurrió en una de las naves exteriores del centro canino que se encuentra ligeramente separada del edificio principal, fuera del casco urbano de Rubena. Los autores del hurto reventaron las puertas de acceso al edificio y, una vez dentro del mismo, las cerraduras de las habitaciones individuales en las que se encontraban los perros. Se llevaron 53 ejemplares en total.

«En total residen en el centro alrededor de 200 perros, y se han llevado los 50 más valiosos, así que tuvo que ser gente que conoce el valor de estos animales», opina David con enfado. Todos los ejemplares sustraídos entran dentro de la clasificación de «razas mini»: bichón maltés, caniche, pomerania y teckel.

Dependiendo de la raza de la que se trate, los precios de venta por el cachorro de cada espécimen de media en España oscilan entre los 730 y los 1.350 euros. En total, el valor de los animales sustraidos varía entre los 40.000 y los 50.000 euros.

Por las necesidades naturales de los mismos cachorros, el dirigente cree que los ladrones se llevaron a todos aquellos que tenían menos de un mes con sus madres. Otros con algo más de edad podrían ser separados de sus progenitoras, lo cual considera un error, ya que «podría llevar a los animales a la muerte». Ninguno de ellos, exceptuando a las madres, supera los tres meses.

En el momento en el que se produjo el robo, no se encontraba nadie en las instalaciones. Además, hace poco más de dos años sufrieron un incendio en el que perdieron la vida también 17 de los perros que tenían en su cuidado. Esto complica también la investigación actual, ya que no contaban todavía con cámaras o alarmas en la nueva instalación, como confirma David.

Los ladrones, a su paso, hirieron a uno de los animales que hace las veces de guardia en el recinto, propinándole un golpe en la cabeza que le generó una hemorragia, teniendo que ser atendido por veterinarios del propio centro.

Algunas de las personas que esperaban un cachorro se muestran preocupadas, no solo por no poder recibir a la mascota que esperaban, sino porque temen por el bienestar de estos animales que se encuentran en paradero desconocido.

El mismo viernes se presentó la denuncia ante la Guardia Civil de Burgos, que acudió al lugar junto con la Policía Científica en busca de huellas o alguna pista que les pueda ayudar a encontrar a los responsables. Fuentes de la investigación confirman que, por el momento, siguen trabajando en identificar a los culpables para dar con los animales robados.