BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Fuente Marín, dueño del centro canino «Las Damas», con tres de los cachorros de su centro.
David Fuente Marín, dueño del centro canino «Las Damas», con tres de los cachorros de su centro. Adrián Miguel Ruiz

Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos, sabían a lo que iban»

David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narra con el corazón en un puño lo sucedido. La Guardia Civil investiga los hechos

Adrián Miguel Ruiz

Adrián Miguel Ruiz

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:30

«Estamos de obras y han pasado por alto herramientas y otros objetos de valor que estaban por aquí tirados. Claramente sabían a por lo que iban». David Fuente Marín, dueño y uno de los cuidadores del centro canino Las Damas en Rubena, narraba con el corazón en un puño lo sucedido el pasado jueves 11 de septiembre. Porque aquella noche alguien robó 48 cachorros y a cinco de sus madres.

El suceso ocurrió en una de las naves exteriores del centro canino que se encuentra ligeramente separada del edificio principal, fuera del casco urbano de Rubena. Los autores del hurto reventaron las puertas de acceso al edificio y, una vez dentro del mismo, las cerraduras de las habitaciones individuales en las que se encontraban los perros. Se llevaron 53 ejemplares en total.

«En total residen en el centro alrededor de 200 perros, y se han llevado los 50 más valiosos, así que tuvo que ser gente que conoce el valor de estos animales», opina David con enfado. Todos los ejemplares sustraídos entran dentro de la clasificación de «razas mini»: bichón maltés, caniche, pomerania y teckel.

Dependiendo de la raza de la que se trate, los precios de venta por el cachorro de cada espécimen de media en España oscilan entre los 730 y los 1.350 euros. En total, el valor de los animales sustraidos varía entre los 40.000 y los 50.000 euros.

Imágenes de perros de las razas que han sido sustraídas. Adrián Miguel Ruiz
Imagen principal - Imágenes de perros de las razas que han sido sustraídas.
Imagen secundaria 1 - Imágenes de perros de las razas que han sido sustraídas.
Imagen secundaria 2 - Imágenes de perros de las razas que han sido sustraídas.

Por las necesidades naturales de los mismos cachorros, el dirigente cree que los ladrones se llevaron a todos aquellos que tenían menos de un mes con sus madres. Otros con algo más de edad podrían ser separados de sus progenitoras, lo cual considera un error, ya que «podría llevar a los animales a la muerte». Ninguno de ellos, exceptuando a las madres, supera los tres meses.

En el momento en el que se produjo el robo, no se encontraba nadie en las instalaciones. Además, hace poco más de dos años sufrieron un incendio en el que perdieron la vida también 17 de los perros que tenían en su cuidado. Esto complica también la investigación actual, ya que no contaban todavía con cámaras o alarmas en la nueva instalación, como confirma David.

Noticias relacionadas

Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria

Dos detenidos por diez robos con fuerza en vehículos en zonas turísticas de Burgos y Cantabria

Arrestada en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba

Arrestada en Aranda por robar joyas y dinero en la residencia de ancianos en la que trabajaba

Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia

Desarticulada en Burgos una red dedicada a la venta fraudulenta de vehículos robados en Italia

Los ladrones, a su paso, hirieron a uno de los animales que hace las veces de guardia en el recinto, propinándole un golpe en la cabeza que le generó una hemorragia, teniendo que ser atendido por veterinarios del propio centro.

Heridas provocadas por los ladrones. BC
Imagen principal - Heridas provocadas por los ladrones.

Algunas de las personas que esperaban un cachorro se muestran preocupadas, no solo por no poder recibir a la mascota que esperaban, sino porque temen por el bienestar de estos animales que se encuentran en paradero desconocido.

El mismo viernes se presentó la denuncia ante la Guardia Civil de Burgos, que acudió al lugar junto con la Policía Científica en busca de huellas o alguna pista que les pueda ayudar a encontrar a los responsables. Fuentes de la investigación confirman que, por el momento, siguen trabajando en identificar a los culpables para dar con los animales robados.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Abre un bar de tapas en el centro de Burgos
  2. 2 Proyectan en Burgos un gran parque lineal entre el HUBU y la estación de trenes
  3. 3 La colisión entre un camión y un turismo en Burgos provoca un incendio y deja dos heridos
  4. 4 Herido tras salirse de la vía en la circunvalación de Burgos
  5. 5 Dos detenidos tras ser sorprendidos robando a medianoche en un comercio de Burgos
  6. 6 Detenido por estafar a cuatro personas con falsos alquileres en Burgos
  7. 7 Un millar de personas exige al Ayuntamiento de Burgos que mantenga la Escuela Municipal de Música
  8. 8 Requisan más de 27.000 petardos en las fiestas de dos pueblos de Burgos
  9. 9 De Sodetti a Adisseo, 50 años de buena vecindad y fecundo arraigo en Burgos
  10. 10 Septiembre es el mes en el que más matrimonios se celebran en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Denuncian el robo de 53 perros en un centro canino de Burgos: «Se han llevado a los más valiosos, sabían a lo que iban»