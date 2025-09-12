Miranda mira al cielo en el inicio de sus fiestas patronales La lluvia se hizo presente en una primera jornada marcada por el pregón del futbolista Sergio Herrera y los actos tradicionales

Celia Miguel Miranda de Ebro Viernes, 12 de septiembre 2025, 17:01 Comenta Compartir

Sin lluvia no brotan las flores. Y parece que la Virgen de Altamira quiso que los ramos con los que se le había ofrendado al inicio de la pasada tarde de jueves mantuvieran su belleza y fulgor durante el mayor tiempo posible; eso sí, en detrimento de la posterior procesión en su nombre.

Una agradable tarde de septiembre recibía una nueva edición de las fiestas patronales de Miranda de Ebro este jueves, 11 de septiembre. Sin embargo, una lluvia muy ligera, llegada tras un esperado pregón en voz del guardameta mirandés Sergio Herrera, vino a aguar la fiesta de los más devotos: la procesión tuvo que suspenderse. Nubes y claros en el inicio de las fiestas patronales en honor a la Virgen de Altamira.

Un pregón con arraigo

Aguardaba la Virgen sus flores desde las 18:00 horas y, precedida por la Banda Municipal de Música a ritmo de 'San Juan Bosco', Altamira recibió sus dones bajo un luminoso sol que, a ratos, se ocultaba bajo las nubes. El buen clima respetaría también el pregón de unas fiestas que llevaban ya semanas anunciándose con su tradicional farolillo plasmado en la cartelería.

Ampliar Fiestas patronales en Miranda de Ebro. CM

«42º40'53''N 2º54'41''W son las coordenadas que siempre me acompañan». De esta manera quiso Sergio Herrera, portero del Club Atlético Osasuna natural de Miranda de Ebro, su discurso desde la balconada del Ayuntamiento. Y no es un detalle baladí, pues tal y como después explicó el guardameta, son «las coordenadas de las porterías de la Campa del Poblado de Los Ángeles», allí donde empezó su «amor por el fútbol».

En esta ocasión no tenía un once frente a él, sino a centenares de mirandeses que, como marca la tradición, se acercaron hasta la Plaza de España para escuchar la anunciación de las fiestas. Un anuncio mediante el que Herrera evocó sus inicios y animó a los niños a luchar por sus sueños: «Soñad fuerte; soñad sin miedo», les decía, pero siempre «con el orgullo de haber nacido en un lugar como este, porque Miranda no solo es un lugar en el mapa: es una forma de ser, es familia, es lucha, es corazón».

Tal vez así lo sintiera la comunidad palestina presente en el acto, pues entre el público pudieron verse varias banderas de Palestina ondeando en señal de apoyo durante todo el pregón; si bien es cierto que no hubo ninguna alusión añadida por parte de las autoridades que también trasladaron sus buenos deseos desde la balconada. Otros actores, como el desplome de la plataforma de un camión cargado de sillas justo antes del inicio del discurso, también cobraron protagonismo, sobre todo, por el susto que provocó el estruendo, aunque la carga estaba bien asegurada y no hubo daños que lamentar.

En este contexto, Herrera fue capaz de trasladar a los presentes su amor por Miranda, por la ciudad que le vio nacer y crecer y que, como él mismo reconocía, también quiso «celebrar» sus paradas «como si fueran goles». Cerró el pregón con un llamamiento festivo: «Que suenen los cohetes, que se llenen las calles de color, porque ya están aquí las fiestas de la Virgen de Altamira».

En efecto, las fiestas llegaron este jueves para quedarse durante todo el fin de semana. Y aunque la llovizna de última hora de la tarde llegó para alterar el programa en su primer día con la cancelación de la procesión, no fueron pocos los mirandeses que, ya entrada la noche, se acercaron a la calle Cantabria para disfrutar de la movida actuación de Talco, la banda italiana de ska punk. Este viernes se encara el día grande de las fiestas, día de la patrona, y como ya se demostró anoche, Miranda está lista para celebrar. Solo resta que el clima acompañe: que las flores broten en primavera.

Temas

Fiestas patronales