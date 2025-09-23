Desaparecido un joven de 27 años en Burgos
Brando Nicolás fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre
Burgos
Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31
Un joven de 27 años ha desaparecido en Burgos. Se trata de Brando Nicolás G., visto por última vez el jueves 18 de septiembre.
El varón mide 1,78 metros de estatura. Además, su complexión es delgada, tiene pelo negro y corto. Se cree que viste pantalón y zapatillas negras.
Noticias relacionadas
La asociación Sos Desaparecidos indica que, si alguna persona tiene alguna pista sobre el desaparecido en Burgos, Brando Nicolás G., puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726 o por correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.