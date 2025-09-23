BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Desaparecido un joven de 27 años en Burgos
Imagen de Brando Nicolás, desaparecido en Burgos. SOS Desaparecidos

Desaparecido un joven de 27 años en Burgos

Brando Nicolás fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:31

Un joven de 27 años ha desaparecido en Burgos. Se trata de Brando Nicolás G., visto por última vez el jueves 18 de septiembre.

El varón mide 1,78 metros de estatura. Además, su complexión es delgada, tiene pelo negro y corto. Se cree que viste pantalón y zapatillas negras.

Noticias relacionadas

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda

Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Miranda

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos

Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos

Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos

La asociación Sos Desaparecidos indica que, si alguna persona tiene alguna pista sobre el desaparecido en Burgos, Brando Nicolás G., puede ponerse en contacto a través del teléfono 868 286 726 o por correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  2. 2 Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos
  3. 3 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  4. 4 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  5. 5 Detenido en Miranda por ofrecer dinero a un menor a cambio de encuentros íntimos
  6. 6 El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Burgos 100.000 euros en el sorteo del domingo
  7. 7 Un Burgos CF sin acierto no pasa del empate ante un Granada que no fue superior
  8. 8 El Ayuntamiento de Aranda amplía su oferta de visitas a bodegas subterráneas
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 22 de septiembre
  10. 10 Burgos refuerza la seguridad vial con más pasos de cebra inteligentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Desaparecido un joven de 27 años en Burgos

Desaparecido un joven de 27 años en Burgos