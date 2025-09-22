BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunos de los anclajes se han realizado sobre las fachadas. GIT

Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos

El Ayuntamiento de Burgos reconoce la recepción de quejas por taladrar en fachadas, pero insisten que es la práctica habitual

Gabriel de la Iglesia

Gabriel de la Iglesia

Burgos

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:01

Hace apenas unos días comenzaban en el centro de Burgos los trabajos previos al montaje de las luces de Navidad. Un montaje que ha arrancado con polémica. Y es que, vecinos de la calle La Paloma denunciaban el pasado fin de semana que los operarios de la empresa encargada del montaje de las luces estaba practicando agujeros con taladros en las fachadas de la calle para colgar los cables sin permiso de los propios vecinos.

Se trata, según apunta una de las vecinas, de algo que ya ha sucedido en otras ocasiones, en las que también ha trasladado su queja al Ayuntamiento. Sin embargo, insiste, la respuesta municipal sigue siendo la misma: «no nos hacen ni caso».

En este sentido, desde el departamento municipal responsable reconocen que «no es la primera vez» que se actúa de esta manera, pero insisten en que es la práctica habitual en determinadas circunstancias. «En función de los pesos o de los elementos» que se vayan a colgar, las medidas de seguridad obligan en algunos casos» a perforar las fachadas e instalar anclajes específicos para ello.

Newsletter

De hecho, en muchos edificios de Burgos, por ejemplo el claustro de la propia Catedral, ubicada en la misma calle, ya se cuenta con anclajes especiales para este tipo de operaciones, indican.

Así, fuentes municipales reconocen la recepción de, al menos, «una queja de una propietaria» afectada por esta circunstancia, a quien «se la ha emplazado a que presente formalmente la queja por escrito en registro para que quede constancia de ello».

Mientras tanto, no obstante, la empresa encargada del montaje de las luces continúa avanzando en la instalación de los cables y guías sobre los que se colgarán los diferentes elementos lumínicos elegidos para iluminar la Navidad en Burgos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y dos heridos, entre ellos un menor, en un grave accidente en Burgos
  2. 2 Las dos jóvenes de Burgos que vacían casas organizando mercados efímeros
  3. 3 El bar de un pueblo de Burgos que se alquila por 150 euros al mes
  4. 4 El popular apellido que podría tener su origen en Burgos
  5. 5 Herido un joven tras el vuelco de un turismo en Burgos
  6. 6 Un herido y atascos kilómetricos en dos accidentes consecutivos en la AP-1
  7. 7 La red de distribución eléctrica de Burgos, completamente colapsada
  8. 8 Detenido un joven con 8 gramos de cocaína lista para vender en Burgos
  9. 9 Estudian implantar aparcamientos de zona verde en el Casco Alto de Burgos
  10. 10 La urbanización de la parcela de las antiguas naves de Manuel Altolaguirre, para fin de año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos

Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos