Denuncian el uso de taladros en fachadas para colgar las luces de Navidad en Burgos El Ayuntamiento de Burgos reconoce la recepción de quejas por taladrar en fachadas, pero insisten que es la práctica habitual

Gabriel de la Iglesia Burgos Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:01

Hace apenas unos días comenzaban en el centro de Burgos los trabajos previos al montaje de las luces de Navidad. Un montaje que ha arrancado con polémica. Y es que, vecinos de la calle La Paloma denunciaban el pasado fin de semana que los operarios de la empresa encargada del montaje de las luces estaba practicando agujeros con taladros en las fachadas de la calle para colgar los cables sin permiso de los propios vecinos.

Se trata, según apunta una de las vecinas, de algo que ya ha sucedido en otras ocasiones, en las que también ha trasladado su queja al Ayuntamiento. Sin embargo, insiste, la respuesta municipal sigue siendo la misma: «no nos hacen ni caso».

En este sentido, desde el departamento municipal responsable reconocen que «no es la primera vez» que se actúa de esta manera, pero insisten en que es la práctica habitual en determinadas circunstancias. «En función de los pesos o de los elementos» que se vayan a colgar, las medidas de seguridad obligan en algunos casos» a perforar las fachadas e instalar anclajes específicos para ello.

De hecho, en muchos edificios de Burgos, por ejemplo el claustro de la propia Catedral, ubicada en la misma calle, ya se cuenta con anclajes especiales para este tipo de operaciones, indican.

Así, fuentes municipales reconocen la recepción de, al menos, «una queja de una propietaria» afectada por esta circunstancia, a quien «se la ha emplazado a que presente formalmente la queja por escrito en registro para que quede constancia de ello».

Mientras tanto, no obstante, la empresa encargada del montaje de las luces continúa avanzando en la instalación de los cables y guías sobre los que se colgarán los diferentes elementos lumínicos elegidos para iluminar la Navidad en Burgos.

