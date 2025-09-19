BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Montaje de las luces de Navidad en la calle Moneda, Burgos. Sara Sendino

La Navidad se adelanta en Burgos: comienza el montaje de las luces

Los operarios han empezado a instalar el cableado de los adornos por las calles del centro

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Viernes, 19 de septiembre 2025, 11:19

Todavía es verano, sí, pero la Navidad ya se empieza a respirar en Burgos. No, no va a ocurrir como en Venezuela, donde comienza el 1 de octubre. Aquí se va a celebrar en diciembre y durante los primeros días de enero, como señala la tradición. Sin embargo, los preparativos ya han comenzado en la ciudad burgalesa.

Desde esta semana, los empleados de la empresa que se encarga de la instalación de las luces de Navidad ya están en Burgos. Han comenzado a trabajar en las calles del centro, donde están instalando el cableado.

Pendientes de esos cables, en los próximos meses, se colgarán los adornos que luego se iluminarán en Navidad. Durante la mañana de este viernes, los operarios trabajaban en la calle La Moneda.

Montaje de las luces de Navidad en la calle Moneda, Burgos. Sara Sendino

Una estampa navideña que convive con los pantalones cortos y las camisetas de tirantes, puesto que aún es verano. Quedan más de tres meses para Nochebuena, pero han querido ser precavidos para que las luces de Navidad no falten en Burgos este año.

Normalmente, el alumbrado suele encenderse a finales del mes de noviembre o principios de diciembre en Burgos. Sin embargo, las comprobaciones de seguridad, así como la instalación de cableado, ya han comenzado en la capital para llegar a tiempo a la Navidad 2025.

