Las calles de Burgos que se convierten en el escenario de una película internacional El rodaje internacional de la comedia de Gennaro Nunziante, 'Buen Camino' recorre el Arco de Santa María, Gamonal y otras localizaciones de la provincia

Burgos se convierte estos días en escenario de cine internacional con el rodaje de Buen Camino, la nueva película del director italiano Gennaro Nunziante y el popular actor Luca Medici, más conocido como Checco Zalone. Ambos ya coincidieron en Quo vado?, una de las comedias más taquilleras del cine italiano en la última década.

La producción, impulsada por Indiana Production y con el respaldo de la compañía Meduque, ha elegido enclaves emblemáticos de la capital burgalesa, como el Arco de Santa María o la plaza de la Libertad, para dar vida a su historia.

Según la sinopsis oficial, la cinta narra la odisea de un heredero de una fábrica de sofás cuya vida da un vuelco tras la desaparición de su hija adolescente. En su búsqueda, el protagonista emprende el Camino de Santiago, enfrentándose a retos físicos, dilemas personales y revelaciones inesperadas que marcarán un antes y un después en la relación entre padre e hija.

Este martes, las cámaras se trasladaron hasta el barrio de Gamonal, concretamente a la avenida de los Derechos Humanos, donde numerosos curiosos se congregaron para presenciar de primera mano la magia del rodaje. Vecinos, escolares del Colegio Apóstol San Pablo y visitantes pudieron observar cómo figurantes vestidos de blanco y rojo daban vida a las escenas.

Ampliar Grabación de la película 'Buen Camino' en las calles de la capital burgalesa Ricardo Ordóñez

El interés ciudadano ha sido constante durante estos días, con decenas de burgaleses acercándose a los distintos puntos de grabación para seguir de cerca el desarrollo de la película y conocer más sobre sus protagonistas.

La Burgos Film Commission ha confirmado que el rodaje continuará en otras localizaciones de la provincia, como Castrojeriz y Belorado. Además, en los últimos días también trascendió que en el restaurante burgalés Cobo Evolución se estaba filmando otra gran producción internacional, lo que alimenta los rumores de que Buen Camino podría sumar este espacio a su lista de escenarios, aunque todavía no hay confirmación oficial.

Muchos escenógrafos y directores de cine se fijan en la provincia burgalesa, buscando así paisajes acordes con sus películas, como puede ser 'La huella del mal', grabada en el Museo de la Evolución y Atapuerca, 'El bueno, el feo y el malo'. 'The Way', '3 caminos' y 'Gernica', entre otras.

Con esta producción, Burgos vuelve a proyectarse en la gran pantalla, consolidándose como un destino atractivo para la industria cinematográfica y reforzando su vínculo con el Camino de Santiago, patrimonio y eje cultural de la provincia.