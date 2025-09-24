BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen del conductor fuera de su carril.
Imagen del conductor fuera de su carril. BC

Cazado mientras conducía en zigzag en una carretera de Burgos

Numerosos usuarios alertaron de la conducción errática. El varón, de 59 años, ya ha sido puesto a disposición judicial

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:26

Un conductor ha sido cazado conduciendo de manera errática en la carretera N-120. El suceso ocurría entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado, en la provincia de Burgos.

Un conductor de 59 años ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de conducción temeraria en la provincia de Burgos. Los hechos ocurrieron semanas atrás, a finales de junio, cuando la Central Operativa de Tráfico (COTA) recibió diversas llamadas que alertaban sobre la presencia de un turismo circulando de forma errática en la carretera N-120, entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado.

En un vídeo se muestra cómo conducía esta persona por la carretera de Burgos. Circulaba detrás de un camión que transportaba vehículos y zigzagueaba, al parecer, para querer adelantar.

Sin embargo, en el vídeo también se observa cómo el conductor invade el carril contrario de forma temeraria y también se aproxima de forma peligrosa al guardarraíl. Ante lo ocurrido en la N-120, a su paso por Burgos y entre las localidades de Ibeas de Juarros y Belorado, numerosos usuarios alertaron de su conducción errática. Asimismo, algunos usuarios también grabaron en vídeo a la persona que conducía este vehículo de forma errática por la provincia de Burgos.

Investigación policial

Debido a la gravedad de los hechos, los agentes dieron aviso al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil, encargado de iniciar la investigación e instruir las correspondientes diligencias.

Las primeras actuaciones policiales permitieron verificar de forma fehaciente que el vehículo implicado había realizado en reiteradas ocasiones movimientos zigzagueantes, atravesando la línea continua, invadiendo el carril contrario y adelantando sin respetar la distancia de seguridad, lo que suponía un riesgo constante tanto para la integridad física de su ocupante como para la del resto de conductores que transitaban por la vía.

La valoración global de estas maniobras, caracterizadas por su perfil impredecible, irregular y antirreglamentario, hizo que los investigadores vieran claros indicios de la existencia de un delito de conducción temeraria recogido en nuestro Código Penal, que contempla penas para «quienes conduzcan con temeridad manifiesta poniendo en concreto peligro la vida o la integridad de las personas» de hasta dos años de prisión.

Como consecuencia, las indagaciones desarrolladas a continuación por los agentes han permitido identificar, localizar y poner al presunto autor de los hechos a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Burgos, que ya ha ordenado la retirada de su permiso de conducir.

