Heridos dos jóvenes tras caer de un patinete eléctrico en Burgos
El suceso se ha producido a la altura del Carrefour este martes a las 19:35 horas de la tarde
Burgos
Martes, 23 de septiembre 2025, 20:18
Dos jóvenes han resultado heridos este martes por la tarde al caerse de un patinete eléctrico en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la carretera de Santander, a la altura del Carrefour.
El alertante indicaba que los dos jóvenes que circulaban en el patín eléctrico se encontraban heridos y que uno de ellos se hallaba tendido en la calzada.
El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar para atender a los jóvenes sin que por el momento se tengan más detalles sobre su estado.
