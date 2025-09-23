Heridos dos jóvenes tras caer de un patinete eléctrico en Burgos El suceso se ha producido a la altura del Carrefour este martes a las 19:35 horas de la tarde

Una ambulancia se ha trasladado al lugar del accidente para atender a los heridos.

BURGOSconecta Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 20:18 Comenta Compartir

Dos jóvenes han resultado heridos este martes por la tarde al caerse de un patinete eléctrico en Burgos. El suceso ha ocurrido a las 19:35 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando del accidente en la carretera de Santander, a la altura del Carrefour.

El alertante indicaba que los dos jóvenes que circulaban en el patín eléctrico se encontraban heridos y que uno de ellos se hallaba tendido en la calzada.

El 112 daba aviso a la Policía Local de Burgos, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que enviaba una ambulancia al lugar para atender a los jóvenes sin que por el momento se tengan más detalles sobre su estado.

En actualización Los periodistas de BURGOSconecta trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.