Roba un coche en las fiestas de un pueblo de Burgos, lo destroza y le pillan horas después Un joven de 20 años ha sido puesto a disposición judicial. El vehículo sustraído apareció a menos de tres kilómetros

Un joven de 20 años ha sido puesto a disposición judicial en Burgos por robar un vehículo. Este apareció horas después y con numerosos daños a menos de tres kilómetros de donde había sido sustraído. Se le acusa de un delito de robo y uso de vehículo.

El suceso ocurrió tras las fiestas patronales de una localidad de Las Merindades. La propietaria del turismo denunció que, al despertarse, este ya no se encontraba en el lugar en el que había sido estacionado. Las primeras actuaciones policiales desarrolladas permitieron conocer que el vehículo había sido visto circulando a primera hora de la mañana en las inmediaciones, conducido por una persona cuya identidad era desconocida.

Sin embargo, gracias a la información recabada por la Guardia Civil, una patrulla del Puesto de Espinosa de los Monteros que se encontraba realizando labores preventivas de seguridad ciudadana por la zona, acabaría localizando horas después un coche abandonado a unos tres kilómetros del lugar de los hechos.

Pese a presentar numerosos e importantes desperfectos, los agentes, tras realizar todas las comprobaciones pertinentes, pudieron constatar de manera fehaciente que se trataba del turismo sustraído esa misma mañana.

Con este hallazgo, el Puesto de la Guardia Civil de Quincoces de Yuso inició una exhaustiva investigación encaminada a identificar al autor de los hechos. Esta dio como resultado, en un breve espacio de tiempo, la vinculación de un varón con el lugar, fecha y hora del suceso.

Esto, sumado a las numerosas pesquisas complementarias llevadas a cabo en distintos puntos de la comarca, hizo que los investigadores consiguieran identificar plenamente al presunto responsable, que fue finalmente localizado en la provincia de Vizcaya y que ya ha sido puesto a disposición, junto con las diligencias instruidas, de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo.