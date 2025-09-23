BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La Policía Nacional de Aranda de Duero ha detenido a 15 personas. BC

Once sanciones por orinar en la calle y 15 detenidos por agresiones y robos: el balance policial de las fiestas de Aranda

En el ámbito administrativo se han levantado tres actas por tenencia y consumo de sustancias estupefacientes

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:03

Las fiestas de Aranda se saldan con un total de 15 personas detenidas por parte de los efectivos de la Policía Nacional. Durante los diez días en los que se han prolongado las festividades, se ha procedido a arrestar por parte de los agentes por delitos como lesiones, robo con fuerza, violencia de género y desobediencia, así como por otros delitos calificados como menos graves en el Código Penal.

Se trata, según la Subdelegación del Gobierno en Burgos, de intervenciones policiales propias de la operativa ordinaria, no vinculadas directamente con las actividades o eventos festivos. En el ámbito administrativo, se han levantado tres actas por tenencia/consumo de sustancias estupefacientes. El dispositivo ha contado con el apoyo y participación de indicativos procedentes de la Comisaría Provincial de Burgos, la Unidad de Prevención y Reacción y la Unidad Aérea (UAS-drones).

Intervenciones de la Policía Local de Aranda

Por su parte, según la memoria facilitada por la Policía Local, los 37 agentes del cuerpo de seguridad local han completado 441 intervenciones durante las fiestas en honor a la Virgen de las Viñas. Del 12 al 21 de septiembre la Policía Local puso en marcha puntos fijos, patrullas motorizadas, control de tráfico de vehículos y personas a través de las cámaras de videovigilancia y reconocimiento de matrículas OCR.

Además, se procedió al aumento de controles de accesos, alcoholemia y drogas, regulación de tráfico en puntos de mayor afluencia de personas y vehículos. De esta manera, se levantó acta por infracción a once personas por orinar en la vía pública, nueve conductores fueron sancionados por exceder el límite de alcohol permitido, y se realizaron controles de cumplimiento de horario en 25 establecimientos.

