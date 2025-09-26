BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sacyl ha enviado una ambulancia para atender al herido en la A-1. Álex López

Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos

El suceso se ha producido este viernes a las 15:10 horas en la A-1 a la altura de Villagonzalo Pedernales

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:41

Un hombre ha resultado herido en un aparatoso accidente con varios vehículos implicados en Burgos. El suceso ocurría a las 15:10 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión y dos turismos en el kilómetro 235 de la A-1, en sentido Madrid, a la altura de Villagonzalo Pedernales.

El alertante describía el accidente y solicitaba asistencia sanitaria para una persona, un varón de unos 40 años que se encontraba desorientado y con dolor en el cuello.

Más sucesos

Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda

Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja

Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos

Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos

Doce detenidos por participar en una pelea en un hospital de Ciudad Real

Doce detenidos por participar en una pelea en un hospital de Ciudad Real

El 112 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al hombre herido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja
  2. 2 Arrancan las obras de la primera iglesia ortodoxa de Burgos
  3. 3 Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos
  4. 4 La histórica barbería de Burgos que albergó un rodaje de cine: «Nuestras sillas son como las de un psicólogo»
  5. 5 El nuevo gran pabellón multiusos de Burgos avanza un paso más
  6. 6 Convocan una concentración para denunciar la «discriminación» de Sacyl en Burgos
  7. 7 Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados
  8. 8 Tres meses del sueldo medio en Burgos se destinan para la cesta de la compra anual
  9. 9 El mural de Miranda de Ebro que está entre los mejores del mundo
  10. 10 Dos hombres heridos en un accidente entre un coche y una furgoneta en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos

Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos