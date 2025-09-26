Herido un hombre en un accidente múltiple entre un camión y dos coches en Burgos El suceso se ha producido este viernes a las 15:10 horas en la A-1 a la altura de Villagonzalo Pedernales

Sacyl ha enviado una ambulancia para atender al herido en la A-1.

BURGOSconecta Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:41 Comenta Compartir

Un hombre ha resultado herido en un aparatoso accidente con varios vehículos implicados en Burgos. El suceso ocurría a las 15:10 horas, cuando el 112 recibía una llamada alertando de la colisión entre un camión y dos turismos en el kilómetro 235 de la A-1, en sentido Madrid, a la altura de Villagonzalo Pedernales.

El alertante describía el accidente y solicitaba asistencia sanitaria para una persona, un varón de unos 40 años que se encontraba desorientado y con dolor en el cuello.

El 112 avisaba a la Guardia Civil de Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que enviaba una ambulancia para atender al hombre herido.