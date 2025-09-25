Investigadas tres empleadas de un supermercado de Burgos por el robo de productos y dinero de la caja La Guardia Civil de Burgos lograba esclarecer el suceso ocurrido en un establecimiento del Alfoz en el que el balance del hurto asciende a los 5.000 euros

BURGOSconecta Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 15:30

Tres empleadas de un supermercado del Alfoz de Burgos están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito continuado de hurto en el establecimiento en el que trabajaban. Entre dinero en metálico de la caja y productos, el balance de las sustracciones asciende a los 5.000 euros.

Los hechos comenzaron meses atrás, cuando se detectaron irregularidades en la gestión interna de un establecimiento comercial situado en la comarca del Alfoz de Burgos. Las primeras comprobaciones de la Guardia Civil de Burgos apuntaban a que, durante cuatro meses, de manera periódica y sostenida en el tiempo, se habían producido pequeñas sustracciones de dinero en metálico y productos de diversa índole, afectando a la caja y al inventario del negocio.

Con el paso de las semanas, la suma de los objetos desaparecidos fue adquiriendo relevancia. El balance final arrojó un perjuicio económico superior a los 5.000 euros, entre los que destacan cerca de 500 euros en efectivo, además de numerosos artículos de alimentación y de droguería sustraídos de forma paulatina.

Ante estos hechos, el Puesto de la Guardia Civil de Buniel asumió la investigación, iniciando un minucioso trabajo para lograr el completo esclarecimiento de lo ocurrido. El proceso incluyó la recopilación de información, la práctica de distintas pesquisas policiales y una exhaustiva labor de análisis documental y gráfico.

Gracias a ello, y tras constatar la repetición del mismo patrón a lo largo de los meses, la investigación permitió identificar, finalmente, a las presuntas autoras: tres empleadas del propio supermercado, con edades comprendidas entre los 27 y los 52 años, quienes se habrían aprovechado de su posición para llevar a cabo los robos de manera discreta.

Hechas las gestiones oportunas, los investigadores ya han logrado localizar a las presuntas autoras de los hechos y ponerlas a disposición, junto con las diligencias instruidas, de los Juzgados de Instrucción de Burgos.