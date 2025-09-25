Detenido en Burgos tras sorprenderle en su patinete eléctrico con varios objetos robados El detenido se trata de un varón que tiene un amplio historial delictívo

La Policía Nacional de Burgos ha detenido y puesto a disposición judicial a un hombre que cuenta con un dilatado historial delictivo, a quien se investiga por al menos dos delitos de hurto cometidos el pasado martes 23 de septiembre.

Los hechos sucedieron en la tarde de ese martes, cuando una dotación uniformada en labores de prevención de la delincuencia observó a un varón a bordo de un patinete circular por la calle Clara Campoamor, en el barrio de Gamonal en Burgos. Ya conocido de los agentes por anteriores intervenciones por delitos contra la propiedad, al percatarse de la presencia policial, el mismo efectuó una maniobra evasiva, por lo que fue interceptado e identificado.

En el registro superficial de sus pertenencias, los agentes localizaron una PDA profesional con inscripciones a nombre de una empresa alimentaria de Burgos, objeto que le fue intervenido al no ofrecer garantías de propiedad.

Además, se levantó acta de intervención de 15 décimos de Lotería Nacional de siete números diferentes que también portaba. E idéntica gestión se efectuó con el patinete eléctrico, ante las sospechas de que no fuese su legítimo propietario.

Tras esa primera identificación los agentes permitieron a esta persona continuar su camino, puesto que hasta ese instante no constaban en los archivos policiales denuncias de sustracción relativas a dichos bienes.

Sin embargo, minutos después, tras las gestiones sobre la titularidad de la PDA realizadas desde la Comisaría, se localizó a su propietario, que manifestó que le había sido sustraída esa misma mañana en la zona de la calle Lavaderos del interior de su camión de reparto, y que se disponía a denunciar los hechos. Valoró la misma en 600 euros.

Paralelamente, se localizó la administración de lotería vendedora de los décimos intervenidos, contactando con un varón que los identificó como suyos, quien del mismo modo acudió a Comisaría denunciando el hurto de los décimos de lotería y de unos 200 euros en efectivo que tenía en el interior de su furgoneta, ocurrido a primeras horas de ese día, mientras repartía por la calle Santiago.

Ambos efectos les han sido devueltos a sus legítimos dueños, en calidad de depósito a disposición de la Autoridad Judicial.

Por otra parte, la Policía Nacional procedió a la búsqueda y localización del presunto autor de ambos hurtos, quien fue detenido sobre las 21:30 horas en la calle Vitoria de la ciudad. En el registro minucioso de sus efectos previo al ingreso en calabozos, le fueron encontrados 125 euros en metálico, escondidos dentro de uno de sus calcetines.

Los agentes encargados de la tramitación documental de estos delitos trabajan para intentar identificar la titularidad del patinete eléctrico, con el objetivo de demostrar o no si ha sido robado y en qué condiciones en su caso.

