Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos

El accidente se produjo a las 18:43 horas junto a la gasolinera GALP y el almacén Obramat

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:17

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este jueves 25 de septiembre.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 18:43 horas que alertaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera de Santander, junto a la gasolinera GALP y en las inmediaciones de la parte trasera del almacén Obramat.

El motorista, un varón de unos 50 años, permanecía consciente en el lugar del accidente y precisaba asistencia sanitaria. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al herido.

