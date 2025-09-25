Herido un motorista en una colisión con un turismo en Burgos El accidente se produjo a las 18:43 horas junto a la gasolinera GALP y el almacén Obramat

Natalia Sáez Ursúa Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este jueves 25 de septiembre.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 18:43 horas que alertaba de una colisión entre un turismo y una motocicleta en la carretera de Santander, junto a la gasolinera GALP y en las inmediaciones de la parte trasera del almacén Obramat.

El motorista, un varón de unos 50 años, permanecía consciente en el lugar del accidente y precisaba asistencia sanitaria. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que enviaron una ambulancia para atender al herido.