Detenido en Burgos por robar equipo fotográfico en una boda La Policía Nacional identifica al presunto autor gracias a las cámaras de seguridad y recupera gran parte del material valorado en 1.500 euros; se le atribuyen 12 robos recientes en la capital burgalesa

BURGOSconecta Burgos Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:07 Comenta Compartir

La Policía Nacional de Burgos ha detenido a un hombre como presunto autor del hurto de una mochila con material fotográfico en el interior de un hotel de la capital burgalesa, donde se celebraba un enlace matrimonial.

Según la investigación, los hechos ocurrieron sobre la 1:00 de la madrugada del 21 de septiembre, cuando el detenido aprovechó que un fotógrafo profesional estaba trabajando en la boda para sustraer su mochila. En ella se encontraba diverso equipo fotográfico, cargadores, baterías, objetivos, tarjetas de memoria, documentación personal y dinero en efectivo. Tras el robo, el sospechoso abandonó el hotel a pie.

El análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento y la posterior investigación policial permitieron identificar al autor del hurto y recuperar gran parte del material robado, que ya ha sido devuelto al denunciante. A pesar de la recuperación de los objetos, el fotógrafo se vio obligado a retrasar y cancelar algunos proyectos profesionales.

Ampliar Equipo fotográfico sustraído Policia Nacional

La Policía Nacional atribuye al detenido la presunta autoría de hasta 12 robos con fuerza cometidos en Burgos desde principios de verano. El sujeto había sido detenido previamente tanto por la Policía Nacional como por la Policía Local.