Los dos radares que renovará el Ayuntamiento de Burgos

El Ayuntamiento de Burgos está dispuesto a renovar dos de los cinemómetros que miden la velocidad de los vehículos en los radares instalados en las calles Esteban Sáez de Alvarado, avenida Casa la Vega, avenida Cajacírculo, avenida del Arlanzón y calle Santa Bárbara.

Estos nuevos radares tienen «tecnología doppler con captación de imagen para control de velocidad» sobre cabina de poste y trípode. Este tipo de tecnología capta la imagen y detecta los vehículos que circulan por el área de control, determinando con total precisión el carril por qué circulan y la velocidad de cada uno de ellos. Dispara con una cámara fotográfica en el caso de que la velocidad medida sobrepase el límite establecido.

La misión del radar «es identificar con absoluta fiabilidad» las posibles infracciones de velocidad y documentarlas de una manera detallada y segura, para proceder posteriormente a aplicar la correspondiente sanción al infractor.

El sistema deberá enviar los datos para su monitorización sin necesidad de la intervención de ningún personal en el lugar de ubicación del radar en estos puntos de Burgos. La cámara fotográfica incorporará adicionalmente la opción de 'doble fotografía'.

Renovación de las cabinas de los radares

Se van a renovar también las cabinas que albergan los radares y que son fácilmente identificables. Se trata de una caja fabricada de acero sobre un poste de tres metros que cuenta con una ventana para cámara y Flash de vidrio, blindado o policarbonato. Cuenta con una cerradura de alta seguridad con cierre. Los radares que se van a colocar, pueden ir indistintamente en cabinas sobre poste, sobre trípode, anclado, o alineado, de acuerdo con las necesidades

La instalación de estos nuevos postes y sus correspondientes cabinas para el cinemómetro radar será en el mismo lugar que los utilizados actualmente. Los nuevos radares estarán listos en nueve meses más medio año de implementación. Cuentan con un presupuesto de 110.000 euros.

