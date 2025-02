El radar de Burgos que pone el 62,6% de las multas anuales

Aythami Pérez Miguel Burgos Martes, 25 de febrero 2025, 07:28 Comenta Compartir

Las sanciones por exceso de velocidad que se han puesto gracias a los radares fijos instalados en las carreteras de Burgos fueron superiores en el 2024 que en el 2023. Pero el año de récord fue el 2022 con 63.542. Desde el 2015, ese año, el 2022, ha sido el que más multas ha registrado. Hablamos de sanciones por exceso de velocidad registradas por radares fijos.

El pasado 2024, en la provincia de Burgos, se tramitaron 42.533 multas por esta causa, son 10.117 más que en el año anterior. Y de estas 42.533 sanciones, hay un radar que ha cazado el 62,6% de las infracciones (26.605). Se trata del dispositivo ubicado en la autovía A-1, en el punto kilométrico 234,4, el punto conocido como Alto de la Varga. Como señala Raúl Galán, jefe provincial de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Burgos, este no suele ser el dispositivo que más multas interpone.

Este récord, como muestran los datos de la DGT, lo ostenta el radar de también la autovía A-1, pero del punto kilométrico 194,2, cerca de la localidad burgalesa de Lerma. En el año 2023, este dispositivo estuvo entre los 50 radares de España que menos se respetaron. Interpuso el 64,9% de las denuncias por exceso de velocidad de ese año en Burgos (21.048). El pasado 2024 se tramitaron 4.774 denuncias por este motivo gracias a este dispositivo.

«Hay que saber que la velocidad se controla»

Galán, el jefe provincia de Tráfico en Burgos, explica el porqué de esta variación de datos de los radares. «Los datos de estos dispositivos fijos de control de velocidad no son tan significativos porque la gente sabe dónde están, están, además, señalizados. Aunque no hay obligación legal de hacerlo, la DGT lo decidió así. Incluso los radares móviles en autovías se señalizan en ocasiones», explica Galán.

Esto implica que, como son conscientes desde la DGT, muchos conductores reducen la velocidad al ver el cartel, pasan por el radar a la velocidad adecuado y, luego, aceleran. «Pero, además, también estamos en un proceso de renovación de equipos en los últimos años, por lo que algunos radares, durante un tiempo, no han recogido datos», apunta.

«Independientemente de que los datos sean concluyentes o no, lo que queremos, sobre todo, es que la ciudadanía, los conductores, sean conscientes de que la velocidad se controla, porque es peligrosa», asegura Galán. La DGT lanza el mensaje con el objetivo de que la ciudadanía lo asuma, de que la velocidad, junto con las distracciones y la ingesta de sustancias ilegales, son los tres grandes factores que en una situación de riesgo pueden provocar un accidente.

De un accidente leve a uno mortal

«La velocidad no es el factor que más accidentes provoca, pero sí es el que, con otros factores, más agrava las consecuencias del siniestro», advierte Galán. De los 17 accidentes mortales que se registraron en las carreteras burgalesas en el 2024, la velocidad como causa fundamental estuvo presente en dos.

«Estamos muy por debajo de la media nacional. Sin embargo, las distracciones son las que tienen el mayor porcentaje, alrededor del 60%. Pero si en una distracción ha existido también el factor velocidad, las consecuencias se han agravado pudiendo hacer que de un accidente con daños materiales pase a ser un siniestro mortal», asegura el jefe provincial de Tráfico.

Lo que muestran los estudios

Raúl Galán señala dos estudios con el fin de disuadir de caer en el exceso de velocidad al conducir. «Al conductor le resulta fácil argumentar o justificar los excesos de velocidad. Hablamos de que ir a 120 es aburrido; de que, si corro, llego antes, pero los estudios nos dicen que no es tanto así. Circular a una determinada velocidad nos puede parecer que vamos más deprisa o despacio no por el hecho de la velocidad en sí, si no porque el cerebro se acostumbra para evitar el cansancio. Si vamos mucho rato a 160, llegará un momento en el que el cerebro se acostumbre a esa velocidad y nos parecerá que vamos despacio», ejemplifica.

«Los estudios también nos dicen que ir a 140 en vez de a 120 kilómetros por hora en un trayecto Madrid-Burgos nos supone un ahorro de cinco minutos en el recorrido. Hablamos de velocidades medias. Lo que también tenemos claro es que la velocidad mata. Un aumento de un kilómetro por hora en la velocidad media en carretera supone, matemáticamente, un incremento del 1% en la siniestralidad mortal», asegura Galán.