Los accidentes con patinetes eléctricos crecen un 223% en Burgos en cinco años Mientras los siniestros con bicicletas descienden, los accidentes con patinetes se multiplican en la capital burgalesa

La preocupación por los accidentes con vehículos de movilidad personal (VMP), es decir, patinetes, en la ciudad de Burgos, es una realidad. Así lo reconoce la Policía Local y así lo reflejan los datos que maneja este Cuerpo de Seguridad de Burgos.

Recientemente, Félix Ángel García, intendente jefe de la Policía Local, reconocía que el uso de los patinetes está generando una proliferación de accidentes, por lo que se va a poner en marcha una campaña de acciones para controlar su uso.

Los datos de las memorias anuales de la Policía Local reflejan que los accidentes con patinetes implicados han ido en aumento desde 2020. Ese es el primer año que la policía ofrece datos sobre estos siniestros, ya que los VMP no eran, hasta ese año, un vehículo implantado en la ciudad para los desplazamientos habituales, se relacionaban más con el ocio.

En cambio, los accidentes con bicicletas implicadas han ido en descenso desde 2016. Paralelamente, han crecido preocupantemente los siniestros de tráfico con patinetes en la ciudad.

Un mes, nueve heridos

Solo en el último mes, desde el 1 de septiembre, y en la ciudad de Burgos, nueve personas han resultado heridas en accidentes de tráfico con patinetes implicados. En todos los casos los heridos eran los ocupantes de los patinetes. Decimos ocupantes porque, en un caso, dos jóvenes que circulaban juntos en un patinete resultaron heridos. Estos son los casos de los que el Centro de Emergencias 1-1-2 ha informado al tratarse de siniestros con heridos y con aviso a la sala de emergencias. Puede ocurrir que hayan sucedido más accidentes, pero sin heridos ni aviso a los servicios de emergencias, por lo que no han quedado registrados.

Los datos

En 2016, la Policía Local registraba 125 accidentes de tráfico con alguna bicicleta implicada, en 2023 la cifra se redujo a 99. En 2016 fueron 97 los accidentes con bicicletas implicadas que habían dejado algún herido, en 2024 el número fue de 52. Se han reducido un 46,4%.

Por su parte, los accidentes con patinetes implicados y algún herido fueron 13 en 2020. En 2024 la cifra había aumentado hasta los 42. Solo son 10 menos que los de bicicletas y supone un aumento del 223% a lo largo de cinco años.

En el año 2022, la Policía Local de Burgos ya avisaba en su memoria de esta realidad. Se señalaba que los accidentes con bicicletas habían bajado y se incrementaban los accidentes con VMP implicados. En 2022 habían aumentado el doble y destacaba la policía que estos siniestros eran muy lesivos. Es un detalle muy importante a tener en cuenta. Al igual que en las bicicletas, en los patinetes la carrocería es el propio cuerpo del conductor, lo que multiplica la gravedad de las lesiones en caso de caída o colisión.

Los peligros y el mal uso

Además, fuentes de la Policía Local han confirmado que, en ocasiones, se han encontrado con que algunos patinetes eléctricos revisados estaban trucados, es decir, modificados para que puedan superar la velocidad máxima permitida para estos vehículos que es 25 kilómetros por hora. «Es un riesgo añadido», apuntan.

También es peligroso cuando estos circulan por aceras o zonas peatonales a gran velocidad. Por un lado, deben circular por la calzada, por otro, los peatones también corren peligro. En 2024 se pusieron 722 multas por circular en bicicleta o VMP por las aceras y zonas o calles peatonales.

Los agentes insisten en la importancia de cumplir las normas y utilizar el casco, recordando que los patinetes deben circular por la calzada, no por las aceras. Aun así, la tendencia refleja que los patinetes eléctricos han llegado para quedarse y, con ellos, nuevos retos para la seguridad vial en Burgos.