Las diez noticias imprescindibles de Burgos este viernes 3 de octubre
Una ambulancia de Sacyl. BC

Una joven herida en otro accidente con un patinete eléctrico en Burgos

El suceso ha ocurrido este viernes por la tarde a las 19:42 horas en Las Torres

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Viernes, 3 de octubre 2025, 20:16

Comenta

Una joven ha resultado herida este viernes por la tarde en el enésimo accidente con un patinete eléctrico en la ciudad de Burgos. El suceso se ha producido al filo de las 19:42 horas en la calle Las Torres, junto al aparcamiento.

El 112 recibía una llamada alertando de la colisión de un turismo y un patinete eléctrico y solicitaba asistencia sanitaria para la conductora del VMP, una joven de unos 20 años.

El alertante indicaba que la mujer estaba consciente pero que se encontraba herida. Hasta el lugar se han desplazado la Policía Local de Burgos y una ambulancia de Sacyl para atender a la joven.

Durante las últimas semanas se ha producido un incremento notable de los accidentes de tráfico en Burgos con patinetes eléctricos involucrados. Tanto es así que hace pocos días la Policía Local anunciaba un refuerzo del control sobre este tipo de vehículos en la ciudad, con el objetivo de evitar siniestros e infracciones.

La Policía Local reconoce preocupación por el uso de estos vehículos y advierte de conductas peligrosas y que implican sanción, como ir dos personas en un patinete, no llevar cascos y trucar el VMP para que alcance más velocidad.

