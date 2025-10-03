Herido un joven en un atropello de madrugada en Burgos Un varón de 18 años tiene que ser trasladado al hospital tras ser atropellado en la Avenida del Cid

Gabriel de la Iglesia Burgos Viernes, 3 de octubre 2025, 10:48

Un joven de 18 años de edad ha tenido que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Burgos (HUBU) tras resultar atropellado de madrugada en pleno casco urbano de la capital provincial.

De acuerdo a la información facilitada por el Servicio de Emergencias 1-1-2, el siniestro ha tenido lugar al filo de las 4:15 horas al principio de la avenida del Cid, en el entorno de la fuente del toro, donde un turismo ha arrollado a un joven, causándole lesiones.

Una vez dada la voz de alarma, hasta allí se han desplazado sendas dotaciones de la Policía Local de Burgos, así como facultativos del Sacyl, que han movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

Tras atender al joven en el lugar, los sanitarios han decidido trasladarlo al complejo hospitalario para recibir atención más exhaustiva.

