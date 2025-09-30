Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos El accidente ocurrió en la Avenida de la Constitución Española sobre las 18:04 horas

Natalia Sáez Ursúa Burgos Martes, 30 de septiembre 2025, 18:49

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este martes 30 de septiembre.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 18:04 horas que alertaba de una colisión entre un turismo y una bicicleta en la Avenida de la Constitución Española, a la altura del número 41.

El ciclista, un varón de unos 40 años, permanecía consciente en el lugar del accidente, aunque refería dolor generalizado y precisaba asistencia sanitaria.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl. Una ambulancia de soporte vital básico atendió al ciclista herido, que afortunadamente no ha requerido traslado al hospital.