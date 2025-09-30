BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aplazan el desahucio de las monjas cismáticas de Belorado tras recurrir la sentencia
Imagen de archivo de una ambulancia Álex López

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos

El accidente ocurrió en la Avenida de la Constitución Española sobre las 18:04 horas

Natalia Sáez Ursúa

Natalia Sáez Ursúa

Burgos

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:49

Un hombre de unos 40 años ha resultado herido tras un accidente de tráfico registrado en Burgos durante la tarde de este martes 30 de septiembre.

El servicio de Emergencias 1-1-2 recibía un aviso a las 18:04 horas que alertaba de una colisión entre un turismo y una bicicleta en la Avenida de la Constitución Española, a la altura del número 41.

Noticias relacionadas

Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos

Herido el conductor de un patín tras una colisión contra un coche en Burgos

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos

El ciclista, un varón de unos 40 años, permanecía consciente en el lugar del accidente, aunque refería dolor generalizado y precisaba asistencia sanitaria.

Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local de Burgos, del Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl. Una ambulancia de soporte vital básico atendió al ciclista herido, que afortunadamente no ha requerido traslado al hospital.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los buses que son gratis en Burgos desde este martes
  2. 2 Muere Chema Gómez, la sonrisa de los despachos del PP de Burgos
  3. 3 Detenidas madre e hija en Burgos por traficar cocaína desde su casa
  4. 4 El columpio gigante que ha estrenado un pueblo de Burgos este verano
  5. 5 Herido un joven de 25 años por una agresión con arma blanca en Burgos
  6. 6 Intoxicada una mujer en el incendio de una vivienda en Burgos
  7. 7 La nueva tienda de ropa que ha abierto sus puertas en el centro de Burgos
  8. 8 Dos heridos, uno de ellos atrapado, en el accidente entre un camión y un turismo en Burgos
  9. 9 Las bicicletas ya pueden rodar por el carril bici de la avenida Constitución
  10. 10 Herida la pasajera de un autobús tras un accidente en Burgos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos

Herido un ciclista en una colisión con un turismo en Burgos